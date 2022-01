Danmark møder Frankrig i kamp om EM-bronze

Det bliver Sverige, der skal møde Spanien i EM-finalen - og dermed Frankrig, der søndag skal kæmpe om bronze mod Danmark.

Det står klart, efter at Sverige fredag aften besejrede Frankrig med 34-33 i den anden semifinale.

Ikke siden 2002 har Sveriges håndboldherrer vundet guld ved en slutrunde, men søndag står holdet med gode chancer, når svenskerne møder Spanien i EM-finalen.

Trods massiv modgang er svenskerne klar til EM-finalen mod Spanien søndag. Foto: Bernadett Szabo/ Ritzau Scanpix

Trods en skidt start kom Sverige godt igen og førte i det meste af kampen inden en tæt afslutning, hvor Frankrig var tæt på udligning i de døende sekunder.

Sverige har været hårdt ramt af coronavirus under turneringen, og det svækkede holdet til semifinalen, hvor Hampus Wanne, Lukas Sandell, Niclas Ekberg og Felix Claar alle sad udenfor.

Til gengæld var den stærke keeper og anfører Andreas Palicka blevet klar efter sin coronasmitte og startede inde, og det fik vital betydning.

Andreas Palicka indtog den helt store hovedrolle i kampen. Målvogteren scorede tre gange og leverede en håndfuld store redninger. Foto: Bernadett Szabo/ Ritzau Scanpix

Han fik dog ikke den bedste start, da franskmændene nærmest scorede efter behag i indledningen. Det blev 5-1 og 7-3 til Frankrig, inden svenskerne vågnede og spiste af det franske forspring.

Målmand Palicka stod selv for reduceringen til 6-7, da han kastede bolden i et tomt mål. Han gentog endda kunststykket med målene til 9-10 og 10-10, da Frankrig spillede i undertal og havde skiftet målmanden ud.

Så var Palicka meget bemærkelsesværdigt første spiller til at score tre mål i kampen, og desuden begyndte han at tage godt fra inde i målet.

På målfronten blev han naturligvis snart overhalet af Flensburg-Handewitt-playmakeren Jim Gottfridsson, der med fem mål i første halvleg var med til at vende det hele på hovedet, så svenskerne ved pausen førte med 17-14.

Jim Gottfridsson scorede ni gange undervejs. Foto: Marton Monus/ Ritzau Scanpix

Sverige fik også en drømmestart på anden halvleg, hvor holdet hurtigt kom på 19-14, og så lignede det for alvor svensk finaleplads.

Men man skal aldrig dømme Frankrig ude i herrehåndbold. Holdet reducerede til 18-20, og så fulgte en lang periode, hvor holdene skiftedes til at score.

Med omkring ti minutter tilbage hev den anden svenske keeper Peter Johannesson et par store redninger frem, som Sverige i den modsatte ende udnyttede til at bringe sig på 30-26.

Frankrig reducerede til 29-31, men Sverige fik ny luft, da Jonathan Carlsbogård med fem minutter tilbage brød igennem og scorede til 32-29.

Frankrig scorede så de to næste, og dermed var der drama til det sidste.

I bronzekampen møder danskerne Karabatic og co.. Foto: Attila Kisbenedek/ Ritzau Scanpix

Sverige førte med to mål med godt et minut tilbage, men alligevel var Frankrig tæt på at fremtvinge forlænget spilletid.

Frankrig reducerede til 33-34 og nåede i angreb i jagten på udligning, men Palicka reddede sit hold igen.