Danmark pressede Frankrig i fejl-festival

Ingen skuffelse er så stor, at man ikke forholdsvis hurtigt kan finde en ny kamp og oplevelse at lune sig på, og sådan nogenlunde gik det så torsdag aften i et slidt Palais des Sports i Créteil i den parisiske udørk.

De danske håndboldkvinder pressede de franske EM-sølvvindere over 56 minutter i en yderst fejlfyldt affære fra begge sider. Den nye pige i klassen – den lynhurtige stregspiller Ida-Marie Dahl – havde chancen for at udligne til 23-23 fire minutter før tid, men brændte helt blank i kontra på Laura Glauser.

Derfra udnyttede franskkvinderne så yderligere et par danske fejl, så Golden League-opgøret (uden det vildt gyldne skær) endte med fransk sejr på 26-22 efter 11-11 ved pausen.

EM sluttede som bekendt i kaskader af salte tårer og punktum i Boxen blev afgrundsdyb skuffelse, da Danmark havde spillet sig frem til en bronzekamp mod de kroatiske underdogs, der end ikke selv troede, de kunne vinde det opgør og slæbe metal med hjem til Balkan.

Men det kunne de jublende efter en kamp, hvor alt gik i grus for Jesper Jensens hold, der ellers havde leveret en opløftende slutrunden frem til den sidste søndag. De tabte 19-25 og scorede ét sølle mål i de sidste 20 minutter af den kamp.

Tre måneder senere scorede de danske kvinder så ikke i de første næsten syv minutter af opgøret mod en fransk beton-defensiv, så man var jo tæt på at frygte, at vinterens scoringskrise var fulgt med langt ind i foråret.

Heldigvis kunne Frankrig heller ikke vriste sig til scoringer i stationært angrebsspil.

Der blev eksperimenteret på livet løs – Frankrig med syv-mod-seks spil fra start i alle førstebølge kontraer. Begge hold sled med at score, og de franske værter fik mestendels kun hul i kampens start, fordi de kunne løbe skarpe kontraer.

Frankrig førte 8-5, men så rokerede Jesper Jensen og satte Kristina Jørgensen ind i stedet for Mia Rej, Tranborg entrede scenen, da Louise Burgaard to gange var sendt hårdt i gulvet, og pludselig var der også ’Viborg Dæk’ i et forsvar med Kristina Jørgensen og Line Haugsted centralt, Ida Maria Dahl på back og såmænd også den genopstandne Maria Fisker Stokholm ude på fløjen.

Danmark førte såmænd med 11-9 inden pausen. Anden halvleg overgik så første, hvad angår tekniske fejl fra begge sider – vi taler altså nærmest vanvittigt mange misforståelser og seje bøffer toppet med afslutninger forbi blankt mål!

Efter en periode med udveksling af scoringer og tæt trit på måltavlen lignede det pludselig regulær spænding til sidst, men Laura Glausers klasse kombineret med dansk forsvarskoks tilsat en rap fransk kontra lukkede dét opgør – og så gik det, som det som regel går: Der blev jublet på fransk.

Danmark og Frankrig mødes i en ny testkamp lørdag i Paris.

