Danmark prygler Ukraine igen

Danmark tager til Granollers og Barcelona med endnu en storsejr over Ukraine, der blev nakket med hele 35-20 i Frederikshavn efter 17-10 ved pausen. Omtrent en kopi af løjerne lørdag i Nykøbing Mors, hvor pausetavlen meldte om grumme hug og 17-9 i opgøret, som blev vundet med hele 35-18!

Danmark trak fra 1-2 på 5-2 og 12-5 i endnu en kamp, hvor stationært angrebsspil sjældent blev en disciplin – det var simpelt hen for let at komme til skud allerede ved ankomsten til den afmilitariserede ukrainske forsvarszone.

Anden halvleg var bare ren bulldozer. Den ene kontra efter den anden, og 30-16 ti minutter før tid trods et par fæle afbrændere og minsandten også et misset straffe fra Simone Petersen, der blev dagens anden dansker til at jerne kuglen forbi kassen fra syv meter.

Der var kun leveret 1100 billetter over skranken i forsalg, og trods inviterede gæster og sponsorer var der mange tomme sæder i arenaen, der kan rumme 2500 inden for portene.

Det magre fremmøde var nok en kombi af en ikke fandens attraktiv modstander, og at kvindelandsholdet trods rekonstruktion ikke trækker som i gamle dage, hvor en hvilken som helt jysk hal var smadrende udsolgt flere måneder før, holdet skulle til en slutrunde.

Stemningen var indimellem så lavmælt, at man tydeligt kunne høre Jesper Jensen, der bestemt ikke er højtråbende.

Men Iryna Prokopiak satte sgu igen liv i kludene på den grimme måde. Lørdag knaldede den langlemmede ukrainer Mie Højlund ned med en højre ’undercut’ fra første sals højde, og søndag fortsatte hun så succesen, da hun fik jævnet Line Haugsted med jorden i en dansk kontra.

Denne gang så de tyrkiske dommere trods alt udåden, der korrekt blev takseret til to minutter i boksen – lørdag slap hun fuldstændig for tiltale, da hun burde have set rødt. Hun fik nu det røde kort at se alligevel efter sin tredje tur i straffeboksen søndag.

Det var vel så det dramatiske højdepunkt i Arena Nord, der har adresse på intet ringere end Harald Nielsens plads. Sådan!

Det vil sige … Der kom også lidt spræl og liv på lægterne, da Mariana Markevych ved stillingen 17-10 sendte en aflevering lige på kroppen af Michael Bruun, der i ro og mag sad og passede sin målmandsstatistik ude ved sidelinjen.

Det tog han med et smil, og pludselig grinede tilskuerne også, men ellers må man sige, der var stille i Frederikshavn. Undtagen når DJ’en smadrede volumeknappen i bund, og det skete jævnligt. Men behøver ikke at være døv for at gå til håndbold i Danmark – man skal nok nå at blive det i løbet af et par sæsoner …

Udenfor lå temperaturen og balancerede lige over frysepunktet, og i de nordjyske skove lå det hvide pulver fra natten stadig, mens et par godt smadrede biler i grøfterne advarede om, hvad der kunne ske.

Inde i Arena Nord var Ukraine igen på glatis, og her ved andendagsgildet nok også i en lettere ramponeret udgave i forhold til kampen på Mors dagen forinden. De blev igen sat af et dansk hold, der dog også slog op i banen midt i første halvleg i det, der ellers lignede en kopiering af kampen lørdag.

Althea Reinhardt rev lige som Sandra Toft 11 parader ud af ærmerne i de første 30 minutter og fik lov til at vogte buret også efter pausen. Kontraerne bølgede længe – om end med vekslende succes.

Lad os bare tage Kristina Jørgensen, der startede med at smide en bold i næverne på en ukrainer, derefter sendte et straffekast en meter forbi buret, hvorefter hun scorede tre, lagde fornemme assister til streg og fløje – og begik tre-fire graverende fejl og to missere i sin iver.

Hun kan så meget i begge ender af banen, men mangler stadig lidt på stressfaktoren – og begår simpelt hen for mange fejl. Det går sagtens mod Ukraine, men østeuropæerne viste også, at uden tre stamspillere var de simpelt hen for ringe en modstander kort før et VM, DE ikke skal til – det skal Danmark heldigvis (og selvfølgelig), men der kommer værre modstand end Ukraine.