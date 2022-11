Danmark ramt af skader før EM-brag

Drømmen om en plads i EM-semifinalen blev mandag sendt til tælling for det danske håndboldlandshold.

Træningen i Ljubljana var uden stregspillerne Rikke og Sarah Iversen. De er begge ramt af småskader inden braget onsdag aften mod Norge.

Derfor har landstrænerteamet indkaldt Kaja Kamp Nielsen fra Team Esbjerg.

- Vi har bedt Kaja rejse herned for at supplere truppen, da vi har lidt usikkerheder i forhold til nogle småskader på stregpositionen. Kaja er kaldt ind som en gardering på stregen, og i første omgang skal hun bidrage til, at vi fortsat kan have et højt træningsniveau, siger landstræner Jesper Jensen.

- Og bliver der brug for at bringe Kaja i spil i kamp, mener vi også, at vi er bedre stillet ved at kalde hende herned nu, så hun kan få nogle træninger med holdet, siger han.

Søstrene Iversen er sammen med Kathrine Heindahl truppens stregspillere og faste elementer i det centrale forsvar. Rikke er fast starter ved siden af Heindahl, mens Sarah under EM mest er blevet brugt som reserve, der kommer ind med friske kræfter et stykke henne i kampen.

Der var 15 ud af 17 spillere til træning i en lille træningshal, der ligger under jorden - skråt under den store håndboldarena, hvor kampene spilles. Foto: Tariq Mikkel Khan

Få minutter, inden træningen begyndte, talte landstræneren i telefon. Foto: Tariq Mikkel Khan

Kaja Kamp Nielsen var inden EM en del af bruttotruppen, men hun har stadig til gode at debutere i A-landsholdsregi.

Landsholdet har under EM måttet undvære én af verdens bedste forsvarsspillere Line Haugsted, der har været skadet siden forsommeren. Alligevel har netop forsvarsspillet i perioder været Danmarks største styrke under slutrunden.

Spørgsmålet er så, hvordan Danmark stiller sig mod nordmændene. Kathrine Heindahl skal med sikkerhed trække et stort læs i det centrale forsvar, mens folk som Louise Burgaard, Mette Tranborg og Kristina Jørgensen også vil få centrale roller.

Afhængig af de øvrige resultater i Danmarks gruppe i aften og tidligere på dagen onsdag må det forventes, at Danmark som minimum skal have uafgjort mod de norske favoritter.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Programmet i Danmarks gruppe

MANDAG

Norge-Slovenien 26-23

Ungarn-Sverige

ONSDAG

15.30: Ungarn-Slovenien

18.00: Kroatien-Sverige

20.30: Danmark-Norge