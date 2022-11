Danmark reagerer på EM-skandale: - Uheldig situation

DHF-boss Morten Henriksen sætter ord på en meget kontroversiel episode under EM

Tyskland scorede mod Spanien.

Og så jublede begge hold ellers. En meget bizar situation udspillede sig onsdag aften, hvor spanierne vandt med to mål. Læs mere om EM-skandalen her.

Tyskernes mål til sidst sendt tyskerne videre, og Polen ud, og det var godt for Spanien, da de så fik to point med videre over i mellemrunden.

- Det er en uheldig situation for håndbolden, fordi det er ikke det, vi ønsker. Det klæder ikke håndbolden med sådan nogle afgørelser, siger sportschef hos Dansk Håndbold Forbund, Morten Henriksen, til Ekstra Bladet.

- Omvendt må jeg også sige, at det er part of the game. Uanset hvilket turneringsformat, du sætter op, så har den en grad af konsekvenser, enten turneringsmæssigt, sportsligt, økonomisk eller planlægningsmæssigt.

Morten Henriksen er meget delt efter de kontroversielle scener onsdag aften. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

- Må det nogensinde kunne betale sig at lade de andre score?

- Jamen, problemet er, at kan du undgå det, medmindre du laver knockout-turnering fra start? Jeg vil lade spørgsmålet være åbent.

- Skulle man så afvikle den sidste runde på samme tid? Det ville i givet fald kræve en del ekstra haller, som kan medføre en ekstra rejsedag.

- Hvis Danmark havde været i Spaniens situation, ville Danmark så have gjort det samme?

- Hvis der er en taktisk mulighed, så vil jeg som sportschef ikke gå imod det, så længe det ikke er vanvittigt usportsligt.

- Hvis vi for eksempel står i den sidste mellemrundekamp og har spillet os i en semifinale, så har vi i dansk regi før sparet spillere, så de er klar til en semifinale. Det kan man også diskutere, om er usportsligt, siger Morten Henriksen.

Der er ikke kommet nogen indberetninger fra kampen mellem Tyskland og Spanien, som vil udløse en sag, der skal undersøges, oplyser EHF.

Torsdag aften møder Danmark Ungarn i første mellemrunde-kamp. Her er der ikke brug for lommeregneren. Hvis Danmark vinder, har de fire point og er nærmere de attraktive semifinaler.