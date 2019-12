Danmark rejste sig: VM-drømmen lever

KUMAMOTO (Ekstra Bladet): Nu har hun stort set ikke kunne tvinge en bold i mål i kampene mod Sydkorea og Tyskland, hun spillede sit livs ringeste håndboldkamp netop mod germanerne – og så genopstod Anne Mette Hansen endelig fra de døde på den næstyderste dag.

Danmark slog Brasilien 24-18 efter 11-9 ved pausen, og holdet lever stadig i VM, man patienten har stadig brug for ekstra oxygen. Og en pragtpræstation mod Frankrig på fredag, for kun en sejr sender Danmark over i hovedrunden.

Det var ikke champagne-håndbold – mere som en halvdoven fadøl. Men sådan en kan jo også læske, når patienten er ved at dø af tørst.

Frankrig baskede tyskerne med to i en hård duel før Danmarks brasser-opgør, og selv om danskerne spillede omtrent en milliard procent bedre end mod Tyskland, så knirker det stadig i maskineriet hist og pist.

Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Men de rejste sig på et døgn fra tirsdagens skuffelse, og måske kan de tage det sidste step og levere den mindre sensation, det vil være at sende Frankrig ud af VM.

Danmark går i givet fald til de næste tre kampe med et point, og det indbyrdes opgør mellem Tyskland og Sydkorea afgør så, hvordan de to nationer stiller til start i VM’s næste fase.

Kaptajnen blev bænket. Stine Jørgensen blev inden pausen kun kaldt ind for at eksekvere et straffekast. Det lignede en dristig manøvre, for hun har brændt flittigt fra syv meter, men hun scorede på en aften, da dirigentstokken var lagt i næverne på Lotte Grigel.

Fire tekniske fejl før pausen var en væsentlig nedjustering af niveauet for de to foregående kampe, hvor holdet leverede en tirade bummerter på den konto. 18 mod koreanerne og 17 mod tyskerne!

Anne Mette Hansen fik tiltrængt oprejsning i dag. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Danmark gik i front ved 4-2 og førte 7-3 med flere muligheder for at øge afstanden, men brasilianerne hang på, selv om de så pænt slidte ud og spillede i alt andet end samba-tempo. Det lignede mere lumbago end lambada. Måltavlen lyste med 11-9 ved pausen.

Hver gang, Danmark havde mulighed for at øge afstanden, blev der brændt – specielt Freja Cohrt var slem – eller eksempelvis Kathrine Heindahl begik ulovligheder på stregen. Sandra Toft har bestemt også haft bedre dage på kontoret, der var kampen igennem flere scoringer, hun havde en lab på eller burde have haft det.

Overtalsspillet sad bestemt heller ikke i udhængsskabet, og sådan kan man blive ved. Danmark førte 14-11, brasserne kom op på 15-14 og havde chancen på straffe, men Sandra Toft reddede.

Lotte Grigel styrede spillet fint i tre fjerdedele af kampen, men brændte selv tre af fire forsøg og begyndte også at lave fejl. Stine Jørgensen fik det sidste kvarter og udnyttede spilletiden maksimalt med fire stensikre scoringer på straffe og et enkelt flot langskud. Louise Burgaard fik også fyret kanonen af og scorede fire på seks.

Lærke Nolsøe trak straffe og udvisning ved 21-17, og kaptajnens sikkert eksekverede straffe til 22-17 fire minutter før tid cementerede sejren. DANMARK skreg danskerne i en hal, hvor man næsten kunne høre samtalerne på den anden langside.

Men pyt med det. Der er alt at spille for på fredag mod Frankrig.