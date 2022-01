Danmark rundbarberede Norge

HILLERØD (Ekstra Bladet): Danmark er favorit til at vinde EM-guld. Det har holdet været længe og det blev i den grad understreget, da Norge i Royal Stage i Hillerød fik en øretæve på 10 mål i den eneste opvarmningskamp, inden det i næste uge går løs i Ungarn og Slovakiet.

Lige siden Mathias Gidsels indtog på landsholdet har mange håndboldelskere set frem til den dag, hvor han kunne danne bagkæde med Rasmus Lauge og Mikkel Hansen.

Dagen oprandt i Hillerød, hvor Nikolaj Jacobsen begyndte med netop de tre i sin startopstilling. Og de kom da også alle tre på scoringslisten inden for de første seks minutter.

Det bliver en giftig trio ved EM.

Lauge var med i alt

I det hele taget boltrede tilbagevendte Lauge sig. Han var med i alt i kampens indledning, hvor Danmark hurtigt skabte et firemålsforspring. Nordmændene kunne slet ikke stå imod, når Lauge og Mathias Gidsel satte tempo i både bold og ben. Og så blev der skabt plads til Mikkel Hansen, som kunne tyre bolden ind fra distancen.

Danmark havde ingen problemer med at komme til gode afslutninger. Spillerne i bagkæden havde alle et godt blik for Magnus Saugstrup på stregen. Bortset fra en afbrænder på sin første afslutning var han sikkerheden selv og nåede før pausen at lave seks mål.

Foto: Lars Poulsen

Pauseføringen på 21-15 skulle have været er par mål større. Men forsvaret faldt lidt i perioder, og der var skud, som Kevin Møller burde have taget. Men han spillede sig op mod halvlegens slutning. En halvleg som understregede, at Danmark hører til blandt de største favoritter ved EM.

Har rigeligt til to hold

Det er en frygtindgydende startopstilling, Nikolaj Jacobsen råder over, og han har så mange esser på bænken, at niveauet ikke falder nævneværdigt, når han skifter ud. Han har rigeligt med spillere til to hold, og det er der ikke ret mange nationer i verden, der kan prale med.

At der er bredde på det danske hold, blev understreget efter pausen, hvor hvirvelvinden Jacob Holm blev sluppet fri på halgulvet. Han satte yderligere fart i spillet og scorede hurtigt to flotte mål. Så var han også i gang. Hans indhop gav pause til Mikkel Hansen. Det er luksus, at de største stjerner også kan spares.

Foto: Lars Poulsen

Anfører Niklas Landin overtog pladsen i målet ide sidste 30 minutter. Han satte sig hurtigt i respekt med spektakulære redninger, den ene med skulderen og et pareret straffekast. Hans udstråling er enorm, og det får ofte modstanderne til at overplacere deres skud.

I angrebet havde Danmark fortsat ikke problemer med at komme til afslutninger. Selv om Norge forsøgte at tackle hårdt på kroppen formåede de bevægelige danske bagspillere alligevel at holde fart i bolden. Det gav gode muligheder til fløjene, som i anden halvleg var Magnus Landin og Johan Hansen.

Norge blev holdt ud i strakt arm

Uden de store problemer udbyggede Danmark føringen til både otte og ni mål. Det virkede lidt for let og det fik i en periode koncentrationen i angrebet til at falde en smule. Det fik Nikolaj Jacobsen til at tage en timeout for lige at repetere, hvilke aftaler, der var indgået.

Foto: Lars Poulsen

Der blev strammet op i begge ender af banen, og Norge blev holdt ud i strakt arm kampen ud. Det var en overbevisende indsats af et dansk landshold, som hvis det undgår flere coronatilfælde, ligner et hold, der de kommende uger kommer til at underholde en hel håndboldverden.

Nikolaj Jacobsen havde valgt at tage 18 mand med i truppen til kampen mod nordmændene. Jannick Green er stadig ude af spillet på grund af sin positive coronaprøve fra i mandags.

Ellers manglede kun stregspilleren Rene Antonsen fra Aalborg Håndbold. Han brugte i stedet sine kræfter i styrkerummet i Royal Stage.

Lasse Andersson og Aaron Mensing kom ikke på banen, ellers fik alle de øvrige lov til at brillere.

For Danmarks vedkommende begynder EM på torsdag i Debrecen mod Montenegro. En modstander som fredag fik konstateret seks coronatilfælde i truppen. Der er dog ikke sat navne på, så endnu ved vi ikke, om det er de største stjerner, der er ramt.