Danmark saver Norge midtover

Der var klasseforskel, da de danske håndboldherrer knuste Norge i årets første Golden League-kamp i Aalborg.

Danmark vandt med hele 37-21 i en kamp, hvor landstræner Nikolaj Jacobsen gav chancen til flere spillere, der ikke var med ved EM-slutrunden i januar.

Blande de nye ansigter var Jacob Lassen, der scorede fem mål i kampen, mens målmand Emil Nielsen leverede en redningsprocent på 47 i anden halvleg.

De to hold fulgtes ad på måltavlen i begyndelsen. Men lidt over halvvejs gennem første halvleg begynde danskerne at trække fra med en føring på fire mål.

Efter første halvlegs slutfløjt lød den føring på 18-12. Men dominansen stoppede ikke der.

I anden halvleg blev det for alvor grimt for nordmændene, hvis forsvar gik i total opløsning over for den stærke danske offensiv.

Nikolaj Jacobsen skiftede hyppigt ud, hvilket gav flere spillere muligheden for at tage del i den store målfest.

Sejren giver Danmark en god start på Golden League, som spilles i denne uge.

Golden League er en træningsturnering arrangeret af Danmark, Norge og Frankrig. De tre nationer inviterer en fjerde nation med i løbet af en sæson, hvor der spilles tre turneringer. Værtskabet skifter mellem de tre arrangerende nationer.

I denne sæson er Spanien inviteret som gæst. Årets første Golden League-turnering spilles på dansk grund i Aarhus, Aalborg og Herning.

De danske håndboldherrer spiller deres næste kamp lørdag, hvor modstanderen hedder Spanien i Jyske Bank Boxen i Herning.