Danmark sjusker i pligtsejr

De danske håndboldkvinder rundede lørdag en perfekt EM-kvalifikation af med en temmelig uperfekt sejr på 26-15 over Færøerne i Arena Næstved.

En fejlfri kvalifikation skulle rundes af med en storsejr over miniputten Færøerne, men danskerne var sjældent uskarpe og ukoncentrerede. Det gav den dårligste kamp i indeværende sæson for holdet.

- Jeg synes, det er fortjent, vi fik den hyldest (med stort publikum, red.), men det var ikke så flot. Vi brændte for meget, og vi stod for langt fra hinanden i forsvaret, siger landstræner Jesper Jensen til TV 2 efter kampen.

Efter fem af fem sejre var førstepladsen og kvalifikationen allerede sikret inden kampen, så spændingen var til at overse. Men der kunne prøves ting af forud for EM til november.

Færøerne kom stærkt ud og bragte sig foran 4-2, men derefter fik det danske forsvar fat i de upåagtede gæster. Det gav fem danske scoringer på stribe.

Landstræner Jesper Jensen havde givet forsvarsstyrmand Line Haugsted fri til kampen for at komme lidt småskavanker til livs. I stedet blev et 5-1-forsvar med Kristina Jørgensen i den fremskudte rolle testet.

Det gav udmærket succes i en periode, men danskerne brændte mange oplagte chancer.

Derfor var de stærkt undertippede gæster med hele vejen til pausen, hvor Danmark kun var foran med 12-9.

De mange afbrændere og et sjældent usammenhængende, stationært angrebsspil kom Jesper Jensen aldrig til livs.

Allerede i første halvleg misbrugte danskerne tæt på et tocifret antal oplagte chancer, og det fortsatte efter pausen.

Først midtvejs i anden halvleg begyndte Danmark at slå et stort hul, da færingerne løb tør for energi.

Anna Kristensen i målet fik lukket effektivt af, og så kunne danskerne rende fra gæsterne og tage en sikker, men uskøn, sejr på 11 mål.

Danmark kunne trods en sløje indsats fortsætte en fornem statistik i denne sæson - altså perioden siden sommerpausen.

Her har holdet nu vundet 16 af 17 kampe. Det er kun Frankrig, som i VM-semifinalen formåede at slå Danmark - med et enkelt mål. Derfor kunne indsatsen da heller ikke ødelægge Jesper Jensens humør.

- Det er okay, man har en enkelt halvsløj dag på et halvt år, siger han til TV 2.

Der er lodtrækning til EM-slutrunden på torsdag. Selve slutrunden spilles 4.-20. november i Slovenien, Nordmakedonien og Montenegro.