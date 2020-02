Danmark skal være VM-værter

Se professionel top-boksning på lørdag. Køb adgang her

Mikkel Hansen og Co. kan godt begynde at glæde sig, hvis superstjernen og hans jævnaldrende kolleger på håndboldlandsholdet da ellers kan holde karrieren kørende til januar 2025.

Danmark har netop på IHF’s konference i Cairo fået overdraget værtskabet af VM i håndbold om fem år, og dermed er der lagt op til en ny dansk håndboldfest, som da landsholdet i januar sidste år hentede det første VM-guld.

Danmark arrangerede sidste år slutrunden i samarbejde med Tyskland. Ved slutrunden om fem år er værtskabet delt mellem Danmark, Norge og Kroatien.

Det kommer dog næppe helt bag på Dansk Håndbold Forbunds ledere, at den europæiske trio render med slutrunden.

Buddet fra Danmark, Norge og Kroatien var nemlig det eneste, der lå på disken, da IHF-pingerne i forgårs traf beslutningen – og man kan i hvert fald ikke beskylde dem for at melde beslutningen for tidligt ud.

Morten Stig Christensen ser frem til en ny stor håndboldfest på dansk grund:

- Vi er utrolig stolte over igen at skulle være værter for en VM-slutrunde i herrehåndbold. Siden, vi indgik en aftalte med vores norske og kroatiske kolleger, har vi arbejdet stenhårdt på et stærkt, fælles bud, der kommer til at danne nogle fantastiske rammer for en stor håndboldfest. I den sammenhæng vil jeg også gerne takke Sport Event Denmark, der igen har været en fremragende samarbejdspartner i budprocessen, siger generaldirektøren i en pressemeddelelse fra forbundet.

Og hos netop Sport Event Denmark er man også begejstret for tildelingen af endnu en international håndboldslutrunde til Danmark:

- Det er slet ikke for tidligt at sætte kryds i 2025-kalenderen. Danskerne og de tilrejsende tilskuere har ved de forrige slutrunder i herrehåndbold på hjemmebane skabt en gedigen fest. Den fest glæder vi os til i samarbejde med DHF at skabe igen i 2025, siger Lars Lundov, direktør for Sport Event Denmark.

VM 2025 er det 29. i rækken på herresiden. Ved mesterskabet vil 32 hold blive fordelt ud i otte grupper. Turneringstrukturen kommer til at se således ud:

Danmark: Gruppe A og B, mellemrundegruppe 1 og kvartfinale 1.

Norge: Gruppe C og D, mellemrundegruppe 2, kvartfinale 2, semifinale 1 og finaleweekenden.

Kroatien: Gruppe E, F, G og H, President’s Cup, mellemrundegruppe 3 og 4, kvartfinale 3 og 4 og semifinale 2.

