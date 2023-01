Danmark skal virkelig dumme sig

Kvartfinalen er ikke sikker endnu for Danmark ved VM i håndbold, men Nikolaj Jacobsens mandskab skal godt nok spænde ben for sig selv, hvis ikke det skal lykkes

Man forstår godt, hvorfor størstedelen af de danske spillere torsdag aften var godt tilfredse med det uafgjorte resultat mod Kroatien.

Dels havde de, som Simon Pytlick sagde til Ekstra Bladet, halset efter hele kampen. Men dels giver det ene point også lige præcis den tånegls forspring, der sandsynligvis vil være nok til, at Danmark kniber sig videre – netop på bekostning af kroaterne.

Se bare her:

Den aktuelle stilling i mellemrundens gruppe IV efter tre af fem kampe:

Egypten: 6 point (+33 i målscore)

Danmark: 5 point (+30 i målscore)

Bahrain: 4 point (-8 i målscore)

Kroatien: 3 point (+9 i målscore)

Lørdag ventes Egypten at slå Bahrain, mens Kroatien slår Belgien, og Danmark slår USA.

Alt andet vil være regulære sensationer.

Det giver følgende stilling inden sidste runde:

Egypten: 8 point

Danmark: 7 point

Kroatien: 5 point

Mandagens sidste runde byder på braget mellem Danmark og Egypten. Egypterne er på det tidspunkt videre, fordi Kroatien ikke kan overhale dem, hvormed andenpladsen er sikret. Danmark er videre med uafgjort, men skal omvendt have point, da kroaterne ventes at slå Bahrain.

Men detaljen, der giver Danmark en monster-fordel kommer her: For Kroatiens blunder i åbningskampen kan vise sig at være det, der spænder ben for dem til sidst. De tabte med hele ni mål til egypterne i Jönköping, og skulle det ske, at Danmark taber til Egypten, mens Kroatien slår Bahrain, ender vi lige med kroaterne.

Vi er helt lige på point, vi er helt lige i indbyrdes opgør, og så er det målforskellen, der tæller. Her er Danmark i skrivende stund 21 mål bedre og må forventes at slå USA mindst lige så stort, som Kroatien slår Belgien lørdag.

Altså skal Kroatien forbedre sin målscore med minimum 21 mål i forhold til Danmark i den sidste kamp, hvilket eksempelvis kunne være, at de slår Bahrain med 15 mål, mens Danmark taber med seks til egypterne.

Sandsynligt? Vurdér selv.