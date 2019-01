Danmark skriver historie: De første nogensinde

Med VM-sejren er Danmark det første land i verden til at vinde de tre store turneringer for både mænd og kvinder

Fjerde gang var lykkens gang.

Tre gange tidligere har de danske håndboldherrer tabt en VM-finale, men søndag aften fik Nikolaj Jacobsens tropper hul på bylden med storsejren over Norge i Herning.

Dermed skriver Danmark sig ind i en lille og temmelig eksklusiv klub af lande, der har vundet både VM, OL og EM for herrer. Kun Frankrig og Rusland har hidtil vundet de tre store mesterskaber.

Til gengæld er Danmark det absolut eneste land i verden, der kan bryste sig af at have vundet VM, OL og EM for både mænd og kvinder.

De danske kvinder havde deres storhedstid i 90'erne og i første halvdel af 00'erne, hvor det blev til tre europamesterskaber, tre OL-sejre på stribe samt en enkelt VM-titel i 1997.

Frankrigs og Ruslands kvinder har da også leveret stærke resultater, men mangler begge en enkelt titel for at kunne gøre Danmark kunsten efter.

De franske kvinder har aldrig vundet OL - blandt andet fordi de tabte finalen i 2016 til Rusland. Russerne missede deres chance for at vinde den første EM-titel sidste år, hvor de tabte finalen ved mesterskaberne... til Frankrig!

Du kan se en oversigt over de danske håndbold-titler nedenfor og klikke på billederne for mere information om triumferne.

