Danmark slår Montenegro og sikrer ny EM-triumf

HERNING (Ekstra Bladet): Jamen dog! Danmark satte en grum trumf på i anden halvleg og smadrede Montenegro 28-19 efter 13-11 ved pausen.

Balkan-artisterne måtte med hvinende lunger kollektivt indtage fæle leverstød allerede fra starten af anden halvleg, hvor 15-13 blev forvandlet til 24-13 - ni danske kasser i træk på 18 minutter uden modtræk fra de mere og mere modløse montenegrinere.

Nu er Jesper Jensen og hans spillere i den grad på vej videre ind i den røde boble – men måske også på vej ind i én, der i den grad er gylden.

Holdet er sikker på at slæbe to point med over i næste fase af EM, og nok lurer Frankrig som en bidsk udfordring allerede på tirsdag, men det var altså de rød/hvide, der sendte de flerfoldige franske guldgravere ud af VM og over i President’s Cup for et år siden i Japan.

Lettelsen i denne december ligger i, at opgøret på tirsdag ’kun’ handler om, hvem der skal slæbe flest point med over på den videre færd mod ædelt metal i en slutrunde, der i den grad er præget af mangel på saft, kraft og stabilitet oven på vanvittige corona-tilstande også i harpiksens univers de seneste ni-ti måneder.

Montenegro har altid været en grum omgang for et hvilket som helst dansk landshold.

Jovanka Radicevic har godt nok rundet de 34 efterhånden, men hun husker stadig tydeligt, hvordan hun i de forarmede rester af det borgerkrigshærdede Balkan løb barfodet rundt og spillede håndbold blandt glasskårene på de hårde brosten i senfirserne.

Hårdheden er hun og montenegrinerne flasket op med, og de VED bedre end nogen, at man kan kue og måske ligefrem kyse et dansk landshold med total Balkan-attitude – som da de definitivt slukkede drømmende om det sidste OL i Rio med en knusende sejr i Aarhus i mart 2016.

Jesper Jensen og Co. slog ganske vist Jovanka Radicevic med hele 36-23 i starten af oktober, men da lignede kvinderne fra Adriaterhavskysten heller ikke et hold, der bare var i nærheden af at være til stede.

Det var de søndag aften i Boxen!

Men kun i første halvleg. Sandra Toft lukkede banken lige efter pausen, og der blev sådan set ikke åbnet for hverken indskud eller rentefrie lån derefter. Et dansk landshold med masser af kræfter spurtede fra 13-11 ved pausen via 15-13 helt op på 23-13 i løbet et solidt kvarter, og så var den Balkan-ged både pelset, parteret og forsvarligt frosset ned i solidt økologisk plast.

Sandra Toft blev skiftet ud det sidste kvarter og sluttede med en redningsprocent tæt på 50 efter en ellers mådelig indsats inden pausen.

Så hvad kan det ikke blive til, hvis Danmark får venstrehånds-ekvilibristerne Mette Tranborg og Louise Burgaard gjort kampklare, får fintunet forsvaret endnu mere, minimerer antallet af tekniske fejl og får slebet Line Haugsteds andenbølge-kontra fuldstændig i vater?

Det kan blive vanvittigt i et EM, hvor de hollandske mestre sejler på randen af verdens ende på den sidste bølge, og det vel kun er de uovervindelige nordmænd, der ligner et hold, det er helt umuligt at smadre.

Dette EM kan blive voldsomt!

