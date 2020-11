Danmark slår Schweiz med 31-26 i EM-kvalifikationen

AARHUS (Ekstra Bladet): Rasmus Lauge var her, der og allevegne, da Danmark små ti måneder efter den gigantiske EM-skuffelse langt om længe fik en sejr på håndboldbanen. Den anden i år…

Nikolaj Jacobsens trupper kvalte fuglen og satte effektivt kukurene i stå med en stensikker sejr på 31-26 efter 14-8 ved pausen. Der var selvsagt en del rust, der skulle hamres af undervejs, men Schweiz er ikke noget ueffent mandskab, og den sikre sejr giver fin ballast til tankene før næste stop er VM i Egypten – med et lille bump i Helsinki på lørdag på vejen.

Nu ville det vel være lige voldsomt nok at tale om en decideret revanche oven på den forsmædelige udsmidning i Malmø i januar. Den faldt stort set efter kun to kampe, fordi den sidste match mod Rusland var fuldstændig ligegyldig. Verdensmestrene, ja de olympiske champions såmænd, blev sendt hjem over Øresund med halerne mellem benene og en sølle 13. plads til fremtidige wikipedia-opslag.

Rasmus Lauge tjener hyren til hverdag i ungarske Veszprem, og adressen tæt på Balatonsøen har bestemt ikke svækket færdighederne hos den boldbegavede mand fra Bjerringbro.

Ni gange smadrede han bolden i kassen, når han – i modsætning til et par af kollegerne – kom høvlende i et uimodståeligt drev i enten kontra, på kant eller gennembrud og med dødsforagt kaste sig ud i afslutninger, der ville give almindeligt dødelig grumme knubs.

Vi kvitterer med topkarakter, og så glæder vi os til, at Mikkel Hansen også kommer op i gear. Det kan gå hen og blive helt godt…

Træk et par tekniske fejl fra – men læg endnu flere assists til plus en opmærksom indsats i defensiven, og du har billedet af en mand, der var daglønnen værd. Han fik fuldt fortjent lov at holde fyraften et kvarter før tid i en kamp, hvor landstræneren spillede meeeeget smalt i tre kvarter.

Det gælder kvalifikationen til EM i 2022, og næste opgaver er fuldstændig upåagtede Finland på lørdag i Helsinki. Senere lurer altid luskede Nord-Makedonien i to opgør ude og hjemme i en gruppe, der ikke er den rene walkover. Derfor er den sikre hjemmesejr også et solidt rygstød til et mandskab, der ikke har de store succeser fra 2020 at se tilbage på.

For nu at sige det mildt.

Alpinisterne har Andy Schmid, og den tårnhøje skytte Lenny Rubin kan også kunsten at banke kugler i kassen - endda på en aften, da Niklas Landin i første halvleg havde godt fat i de mellemeuropæiske afslutninger. Emil Nielsen fik chancen det sidste kvarter uden at brillere, men det er også altid svært, at alle reservister pludselig får spilletid omtrent samtidig.

Danmark har fortsat aldrig tabt til Schweiz i en betydende kamp. For to år siden mødtes de to hold i Aalborg kort efter champagnemættede afslutninger i samtlige ligaer og dagen før, landsholdet rejste til Guadeloupe. Dengang vandt Danmark alligevel sikkert over en modstander, hvis syv sejre over Danmark mest skal findes tilbage i 50’erne – i 11 mands markhåndbold…

Hvis en sejr over Schweiz ligesom i 2018 nok engang er signal til nye danske guldmedaljer ved et VM, så er det jo kun at glæde sig til fortsættelsen!

