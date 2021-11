Danmark smadrer Holland

Nikolaj Jacobsen i store problemer - han har et hav af EM-kandidater at vælge imellem

Hvilken omgang perfekt spild af tid …

Holland blev naturligvis ingen udfordring for de danske stormtropper med kurs mod EM, og selv om der blev roteret heftigt på alle positioner og minsandten bevilget fri-søndag til Mathias Gidsel og Lasse Andersson, så blev de oranje-blusede modstandere aldrig andet end modstandere på papiret.

Danmark kvaste lilleputterne – i herrehåndboldforstand – med 33-19 efter 16-10 ved pausen, og kanal-atleterne havde vel også strakt gevær på forhånd ved at bænke stjernen Luc Steins. Den 165 cm lave playmaker er ellers Nederlandenes helt store stjerne og til hverdag strateg og oplægger til bl.a. Mikkel Hansen i Paris Handball.

Jannick Green vendte i dén grad tilbage til aktiv landsholdstjeneste i en turnering, hvor Kevin Møller spillede mindst – og dermed formentlig kan føle sig mest sikker på at være nummer to i hierarkiet efter Niklas Landin.

Duellen om plads tre står mellem Green og Emil Nielsen, og den… Afgør landstræneren senere på vinteren.

Danmark trak fra 5-5 på 10-6 og øgede blot føringen derfra. Holland kan blive en modstander i mellemrunden ved EM, der for Danmarks vedkommende starter i ungarske Debrecen midt i januar, inden festen flytter til Budapest.

Det kræver dog, at Holland kan gafle en tredjeplads i en for dem at se svær indledende pulje.

Nikolaj Jacobsen drager hjem med masser af positive problemer efter tre sejre på stribe over Norge, Frankrig og nu Holland. Aaron Mensing har vist fantastisk drev og imponerende skudkraft på den plads, hvor konkurrencen i forvejen melder om vild overbefolkning, nemlig venstre back.

Danskeren med de tyske forældre plaffede fire ind på fire forsøg inden pausen, og man må bare kippe på kasketten og bukke dybt. Den dreng har et fodskifte, et svirp og et drøn af den anden verden, så han er da et oplagt bud, når landstræneren i midten af december skal nominere de hele 20 spillere, han må slæbe med til slutrunden.

Rasmus Lauge skulle have været i aktion, men blev uheldigvis ankelskadet op til Gjensidige Cup i Trondheim, og den helt store stjerne fra VM 2019 er naturligvis stadig et voldsomt bud på en første playmaker - men Jacob Holm er jo også vokset enormt i rollen som leder af orkestret.

Niclas Kirkeløkke og Jacob Lassen slås indædt om at følge Mathias Gidsel til EM, og der tjente den tidligere GOG-spillere vel en lille håndfuld bonuspoint i de minutter, han var involveret i Trondheim denne lange weekend.

Mr. 100 procent: Emil Jakobsen hakkede lige tre ind igen mod Holland og rammer altså 20 på 20 under den norske odyssé. Det er sgu meget godt …

Og mon ikke, Nikolaj Jacobsen alligevel kan finde plads til folk som Mikkel Hansen, Mads Mensah, Niklas Landin, Henrik Mølgaard og Lasse Svan …

