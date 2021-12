Danmark smadrer Spanien og vinder VM-bronze

Danmark uddelte prygl med spanskrøret og rejser hjem som en succes efter stor sejr over Spanien. Medaljerne er de første for Danmarks kvinder siden 2013

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Så lykkedes det endelig at knække koden og nappe de bronzemedaljer, der gør hele forskellen på den danske VM-kampagne. Tredjepladsen er en succes – nummer fire havde været trekvart fiasko i et VM, hvor Danmark først mødte bastante udfordringer i knockout-fasen.

Danmark tyrede de spanske hjemmebane-yndlinge med 35-28 efter 16-13 ved pausen i en kamp, hvor de rødblusede spaniere anført af Carmen Martin kom buldrende som bissende og olme tyre - ja, undskyld, men kvier giver bare ingen mening …

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Spanien havde luret det franske 5:1-forsvar fra semifinalen og kopierede fra start i kampen, hvor holdene fulgtes ad til 10-10 efter 19 minutter. Men så trak danskerne fra, bankede et mindre hul og øgede til 14-10 på fem minutter.

Det hører med til den fortælling, at spanierne lavede en del fejl og ramte træværket ufatteligt ofte, men Sandra Toft – der heldigvis blev spilleklar trods en åbenbart mindre forstuvning lørdag – plukkede også solide redninger ud af ærmerne.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Brodden blev hurtigt pillet af Alexandrina Barbosa og Co. efter pausen, hvor Louise Burgaard determineret brød de spanske bastioner med to gennembrud til 18-13, hvorefter Sandra Toft rev en fantomredning ud fra varelageret, og Anne Mette Hansen kort efter scorede til 19-13.

Så gik det spanske forvar totalt op i limningen, og Louise Burgaard kunne øge til 20-14 via et kæmpe hul i opdækningen, og Spanien måtte nappe en timeout allerede i det 35. minut!

De gik over til indianerforsvar – pres over hele banen og havde indledningsvis en vis succes med det, men med en storspillende Louise Burgaard til at se og løbe i hullerne – eller indspil til streg med scoring eller straffekast og udvisninger som bonus, blev den hurdle også løst.

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Danmark førte relativt komfortabelt med seks-syv og otte stykker kampen ud, selv om det spanske publikum forsøgte at drive deres hold frem og sjældent var tilfredse med den bosniske dommerpræstation.

Der var for første gang liv i hallen til en dansk kamp i dette VM, der har levet et hemmeligt liv i Spanien. Der er blevet vist mere kørestolsbasket på tv end håndbold.

Danmark tog spanskrøret, teten og initiativet og fik næsten slettet minderne om den pauvre og tabte bronzekamp sidste år i Herning, hvor selv kroaterne vantro vandt bronze på en søndag, da det danske hold faldt fuldstændig fra hinanden.

Dén er der nu slået en stor, fed streg over med de første medaljer siden VM-bronzen i Beograd i 2013!

Artiklen fortsætter under billedet..

Foto: Lars Poulsen

Da herrelandsholdet for 20 år siden endelig brød en årelang medaljetørke med et på tabte semifinaler og nogle fjerdepladser på kontoen, blev det optakten til foreløbig to gyldne årtier.

Dengang var håndboldfolket glade for bronzemedaljerne i 2002, 2004, 2006 og 2007 – og så kom den første finale i norske Lillehammer i 2008, da Joachim Boldsen og hans hardhittende bande slæbte guldet med hjem til Danmark.

I øvrigt med en suverænt spillende Jesper Jensen som offensiv orkesterleder og kåret som finalens man of the match!

Derefter kom flere finaler, en del sølv og noget guld bl.a. ved OL i Rio i 2016. Man har lov at tro og i hvert fald håbe, at det nye kvindelandsholds medalje-gennembrud kan tegne en lignende opadgående kurve i de kommende år.

Jesper Jensen kender i hvert fald historien!