Danmark snupper EM-bronze i drama

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Tal om uheld. Tal om et dansk lazaret. Tal om et bronze-drama!

Det lykkedes at få medaljerne hjem – men Nikolaj Jacobsen og tropperne måtte igennem et både vanvittigt og forlænget drama, før sejren over Frankrig var i hus.

Slutfacit blev 35-32., efter at den ordinære spilletid var endt 29-29.

Rasmus Lauge og Jacob Holm viste vejen i den forlængede spilletid. Den gennembrudsstærke duo var heldigvis stadig kampdygtige på det tidspunkt – modsat flere andre danske bagspillere.

Jacob Holm greb i den grad chancen i bronzekampen. Foto: Tibor Illyces/ Ritzau Scanpix

Den danske lægestab kom således på hårdt arbejde denne søndag, og bronze-forestillingen var en dansk udgave af Les Misérables til at begynde med.

Det spillede på ingen måde for Nikolaj Jacobsen og hans vingeskudte tropper.

En times tid før kampstart tikkede den første triste melding ind. Mikkel Hansen var tvunget til afbud grundet det vrid i foden, han pådrog sig imod Spanien i semifinalen.

Og det skulle blive endnu værre. Bredden i den danske bagkæde skulle sættes yderligere på prøve.

I sit første tilbageløb var Mathias Gidsel uheldig, da han pludselig vred om i en soloulykke. GOG-stjernen har fået så mange tæsk i denne slutrunde, men paradokset ville, at han skulle ryge på denne måde.

Det så skidt ud, da Mathias Gidsel allerede efter ét minut humpede ud af banen. Foto: Attila Kisbenedek

Landsholdsåbenbaringen modtog omgående behandling på inde banen, men måtte hurtigt hjælpes ud. Først til et tilsyn på sidelinjen, senere direkte i omklædningsrummet, og fænomenet kom aldrig tilbage i kampen.

Som om, det hele ikke var skidt nok i forvejen, skulle flere uheld ramme Danmark. Jacob Holm, der imponerede mod franskmændene i mellemrunden, røg også ud til længevarende behandling efter sølle otte minutter…

Landsholdets fysioterapeut Anja Greve havde i sandhed travlt denne søndag eftermiddag. Og det havde de danske spillere pludselig også inde på halvgulvet.

For Vincent Gerrard storspilede i det franske mål. Danmarks skytter brændte på stribe. Fra distancen, fra fløjen og fra stregen. Det kørte bare ikke, og der var en snært af deja-vu fra semifinalen. Den hårdtprøvede offensiv var ganske enkelt i store problemer.

I den anden ende af banen havde Niklas Landin – som sin franske kollega – heldigvis også fundet guldklassen frem i bronzedysten. Den danske keeper holdt sine holdkammerater inde i affæren i hele første halvleg, hvor Nikolaj Jacobsens udvalgte ikke var foran en eneste gang.

Niklas Landin leverede en suveræn præstation i bronzekampen. Foto: Jens Dresling

Men de holdt kontakten nogenlunde, og foruden Landins parader kunne det i høj grad tilskrives Jacob Holm.

Han kom sig modsat Gidsel over sin skade og vendte retur med et brag. Den mørkhårede hvirvelvind bombede ganske enkelt løs for Danmark, og franskmændene havde tydeligvis ikke lært, hvordan den ustyrlige bagspiller skulle holdes nede. Malik hærgede i Danmark. Holm hærgede i Ungarn.

Derfor var spændingen også intakt, som anden halvleg skred frem. Gerrard skruede ned for sit ellers glimrende murermesterarbejdet i målet, alt imens det danskerne fik styr på det etablerede angrebsspil.

Godt otte minutter efter sidebyttet sørgede Magnus Saugstrup så for, at Danmark kom i front for første gang. Stregen fulgte hurtigt op med yderligere to scoringer, og så havde danskerne pludselig overskud med 21-18 i banken.

Lasse Svan fik sig en tur i 'bronze'-stolen. Kampen mod Frankrig var den 38-åriges sidste ved en slutrunde. Foto: Jens Dresling

Men det vendte igen og bølgede frem og tilbage, og de godt 10.000 tilskuere, der havde trodset blæsevejret i Budapest, fik et vildt – og forlænget - drama at varme sig på.

Det var således helt lige 29-29, da Danmark iværksatte sidste angreb i ordinær tid. Aaron Mensing steg til vejrs, men de franske parader stod imod.

I den forlængede spilletid måtte de til gengæld kapitulere. Danmark trykkede på, trak fra og tog til sidst bronzen. Magnifique!