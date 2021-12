Danmark spiller tidligt: DR ærgrer sig

Hvis du lige har smidt lasagnen i ovnen, sat risengrøden over eller ved at tilberede en af de mange billige flæskestege fra landets supermarkeder, så skal du ikke kun holde øje med tiden for at undgå brændt mad.

Der er nemlig allerede kampstart mellem Danmark og Brasilien i VM-kvartfinalen klokken 17.30 på DR1 - tre timer tidligere end Danmarks kampe hidtil ved slutrunden.

Det tidlige tidspunkt skyldes, at VM-værten Spanien også spiller tirsdag, og som vært har de ret til at vælge kamptidspunkt først. De har naturligvis sat sig på det populære tidspunkt klokken 20.30 mod tyskerne.

- Vi plejer at blive prioriteret rigtig højt, og det er vi rigtig glade for, og så må vi leve med, hvis det nogle gange går lidt imod os, siger underdirektør i DR Nyheder med ansvar for sport, Anders Kern Boje, til Ekstra Bladet.

- Vi har været så godt vant med de gode tidspunkter, så det er selvfølgelig ærgerligt, men det er vilkårene. Det er helt inden for retningslinjerne og rettighedskøbet. Det må vi bare indstille os på.

Tirsdag er det vind eller forsvind for Kathrine Heindahl og danskerne. Foto: Lars Poulsen

Danmark har indtil videre spillet klokken 20.30 midt i den såkaldte primetime, og det havde da også været at foretrække for DR.

- Det vil alt andet lige nok give lidt flere seere, fordi folk er mere vant til at se fjernsyn på det tidspunkt, men vi håber selvfølgelig, at folk tager lidt tidligere hjem og støtter op om Danmark.

- Jeg tør ikke gætte på, hvor meget præcist det betyder, men det skulle være mærkeligt, hvis det ikke betyder noget.

Danmark er hos bookmakerne storfavorit til at slå brasilianerne. Hvis Jesper Jensens mandskab vinder, bliver det TV 2, der viser semifinalen fredag.

