Danmark stor-smadrer Ukraine

Mie Højlund fik en ordentlig én på snotten, da Iryna Prokopiak svingede højrehammeren fra anden sals højde, så det sagde slask lige over den højlundske næseryg. Den skal nok give et solidt blåt øje, og det er en gåde, hvordan dommerne undgik at se slaget – eller måske ligefrem høre det.

Den tackling er hverken tilladt i håndbold- eller janteloven, der nok født på Mors, men tilskuerne var i hvert fald ikke karrige med bifald og klaptræer. Der var skruet pænt op for lydanlægget i arenaen, hvor ukraineren altså slap ustraffet – men burde have set rødt.

Danmark uddelte til gengæld bøllebanke til gæsterne i den næstsidste test inden VM i næste uger i Spanien. Jesper Jensens tropper tankede højoktan-benzin til selvtilliden ved at vinde 35-18 efter 17-9 ved pausen.

Og Mie Højlund var ikke mere groggy, end at hun var i stand til at tørre næsen og risikere tænderne på banen i nye raids ind i rum, som næsten ikke findes.

Det var en træningskamp, og det er sgutte hver dag, man ser en landstræner med en føring på markante 16-8 fyre sin anden timeout af allerede i første halvleg. Men Jesper Jensen havde en plan, og den virkede på en eftermiddag på den nordvestjyske østers-ø, hvor Limfjordens perler såmænd var smurt ind i harpiks.

Landstræneren ville se syv mod seks, og det fik han de sidste små fem minutter inden pausen udført til punkt og prikke med slutrunde-debutanten Simone Petersen som styrkvinde.

Hun dirigerede med akkuratesse Danmark frem til fire afslutninger, hvoraf der blev scoret på de tre – bl.a. af den unge Herning-Ikast-spiller selv. Syv mod seks-spillet blev luftet igen i anden halvleg med samme succesrate, så det tegner lovende før VM.

Danmark har ikke mødt Ukraine siden 2014, hvor østeuropæerne blev slået to gange i EM-kvalen med beherskede cifre og siden til selve slutrunden, hvor de blev pryglet 32-23.

De fik også ørerne i maskinen på Mors, hvor gæsterne godt nok førte 5-3 efter fem minutter, men så havde det danske forsvar luret ukrainernes offensive evindelige krydstogt foran buen, hvor risikoen for at slumre hen nærmest var overhængende.

Danmark forvandlede 3-5 til 7-5, og differencen var en stund på beherskede tre scoringer, men så lukkede forsvaret og Sandra Toft effektivt butikken i ti minutter, hvor 10-8 på rappe kontraer, fløjscoringer, gennembrud og flæk blev forvandlet til 16-8, og så var dén sæl pelset.

Sandra Toft blev ramt, havde små redninger på afrettede skud, leverede store redninger og stod pludselig noteret for 11 parader og 58 pct, uden man egentlig syntes, hun havde spillet stort. Underligt. Og så smed hun to upræcise bolde i havet og blev fanget i en pudsig gang stepdans på randen af feltet.

Anden halvleg var der totalt ensrettet, og der var markant modløshed på den anden bænk, da tavlen efter 40 minutter viste 24-11 trods en del tekniske fejl hist og pist. Der er stadig lidt rust, der skal bankes af.

Der var pænt fyldt på lægterne i Bette Balkan, hvor Mette Tranborg endelig fyrede et missil af – og scorede til 25-12. Det smil, hun løb hjem med, fortalte vist meget om en pæn sjat lettelse oven på den dåd.

Danmark møder Ukraine i andendagsgildet søndag eftermiddag i Frederikshavn, og så går turen ellers til Granollers og Barcelona, hvor det for alvor bliver alvor i næste uge.

Generalprøven fik i hvert fald fint, og harpiks-prognosen melder om tre indledende modstandere, der nok kan risikere at ryge ind i en dansk pivstorm!