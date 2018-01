Danmark storsejrede uden Hansen

ROUEN (Ekstra Bladet): Mikkel ’Ansen trak vanen tro det største bifald under holdpræsentationen i nationen med det stumme H. Men de mange tilskuere i en temmelig tyst hal fik ikke meget at se til den danske verdensstjerne fra Paris.

Monsieur ’Ansen, Niklas Landin, René Toft Hansen blev bænket fra start til slut mod Egypten i en ren sparerunde, inden Danmark lørdag og søndag møder VM-finalisterne fra hhv. Norge og Frankrig i Paris.

’Reserveholdet’ var alt rigeligt til at mørbanke Egypten 37-21 i en test, der også skulle køre nye lag på, hvordan holdet tumler den korte udskiftning af Peter Balling, mens Magnus Landin dækker back i forsvaret - og Michael Damgaard tørrer krudtet i læggene ude på forsvarets venstre fløj og pumper læggene til nye raids i offensiven.

Defensiven startede gumpetungt, og nordafrikanerne kom umanerligt tæt på med indspil til streg, der gav et hav af straffekast og allerede inden otte minutter kostede Henrik Toft Hansen mandens anden udvisning. Til gengæld kom de rødhvide let til scoringer i den anden ende.

Efter ren udveksling af defensiv høflighed og scoringer i begge ender af banen ramte vi så det forunderlige clou at se Danmark spille seks mod tre i et halvt minut. Det sker dog immervæk sjældent, og selv om egypterne kunne pille keeperen ud og på den led manøvrere med hele fire spillere, så kostede det naturligvis.

Fra 10-11 efter 20 minutter cruisede Danmark stille og behændigt via 14-11 på pauseføring 18-12, og derfra var det overhovedet ikke grund til at orientere sig via side- og bakspejle. Egypterne var kørt godt og grundigt på røv og albuer ud i Sahara.

Jannick Green fik i takt med mere fut i forsvars-fejemøget også pænt fat i buret efterhånden, og kontraerne sad muligvis ikke altid lige i skabet, men de blev løbet lystigt – og Casper U. Mortensen er nok ikke helt tilfreds med de to enorme og sjældne afbrændere i anden halvleg, hvor Bundesliga-topscoreren ellers fintede både keeper og adskillige tilskuere ud af hallen – inklusiv sig selv…

Michael Damgaard demonstrerede med kyndigt håndled sit slangehug tæt på forsvaret og baldrede bold efter bold i boksen, så på den led var der bestemt ingen grund til at savne Mikkel Hansen lige præcis i dén kamp. Pariseren kunne i stedet gennemføre en ’kamp’, hvor han for en sjælden gangs skyld ikke skulle rette pandebåndet en eneste gang.

Henrik Toft var helt væk samme dag, det langt om længe blev officielt, at han bliver klubkammerat med Mikkel Hansen i næste sæson. ’Festen’ sluttede med et rødt kort efter jydens tredje udvisning…

Niclas Kirkeløkke fik chancen i anden halvleg, hvor reserven Jacob Holm også kom på banen og hamrede missiler ind bag den egyptiske keeper i en kamp, der ikke går over i historien – selv om optakten var speciel:

Seinen gik i den grad over sine bredder og kastede pendlerne i den stolte stad ud i et forhindringsløb uden sidestykke. Garvede taxichauffører fandt skumle gyder og forcerede frygtløst firesporede færdselsårer, hvor godtfolk blinkede til højre, venstre og med alle gule lanterner på én gang. Der var selvfølgelig også et par tosser, der mente, de kunne tvinge vandmasserne retur med båthornet fra en sort Renault.

Derfor kom det danske landshold også ud på en lidt turbulent bustur på vej fra hotellet til Kind Arena, men spillerne kan så takke en chauffør med en formentlig stærk livsforsikring for et togt med en turistbus, der i adskillige tilfælde befandt sig i de helt forkerte vejbaner og helt uden for færdselsloven.

Også den franske… Landsholdets guide var i hvert fald passende rystet – og lettet over at nå helskindet frem til hallen – og hun er fransk og har set trafik før!

Altså ikke den bedste start på Golden League for Mikkel Hansen og Co her i Normandiet et par timers kørsel fra Paris. Men mod Egypten gik det altså endda. Det tog lige 20 minutter at få rejsen ud af de lange kroppe, og fredag går turen så til Paris.

Lørdag venter Norge, søndag Frankrig. Det kan kun blive godt!