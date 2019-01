Danmark storsejrer og er i gruppefinale trods frygtelig start

Målmanden holdt liv i sit hold og i VM-drømmen, da Danmarks offensiv kom 25 minutter for sent til kampen mod Østrig

HERNING (Ekstra Bladet): Verdensmester i koldstart!

Men Niklas Landin var heldigvis fuldstændig forrygende, da Danmark helt efter bogen slog Østrig med 28-17 efter 11-8 ved pausen.

Vi troede, vi havde set det værste i andendagsgildet mod Ungarn op til VM og i kamp tre mod Saudi-Arabien, men det var bare løgn. Det varede 25 minutter, før Nikolaj Jacobsens overnervøse stridsmænd fandt sig selv og især hinanden i kampen mod Østrig. Den første såkaldt ’normale’ og i hvert fald europæiske modstander ved slutrunden.

Danmark vandt dog nok engang en ciffermæssigt komfortabel sejr, men det er ildevarslende nyt, at der i dén grad kan gå ’nerver’ i den.

De kan takke et trods alt veloplagt forsvar og en Niklas Landin, der stod på mål som om, han var landet med et rumskib og lige ville vise Herning og verden, hvordan man lukker et bur ned og krøller alpine skytter fuldstændig sammen. Det ville have passet smukt til historien, hvis han efter demonstrationen var blevet hentet hjem til sin fremmede planet af en ufo.

Det blev han heldigvis ikke. Vi får også brug for ham i fortsættelsen, kan vi vist roligt slå fast.

Ti redninger inden pausen. To straffekast og vildmands-udstråling, da han i østrigsk overtal plukkede en ball og med største selvfølgelighed servede den ned i det tomme mål – for så med knyttede næver at drøne rundt på det IFH-blå gulv for at opildne kammerater og tilskuere.

Selv var han fuldstændig, hvor HAN skulle være.

Mikkel Hansen virkede stresset og måske også overtændt, fyrede løs og blev plukket, lavede fejl og hamrede et straffekast på overliggeren. Lasse Svan brændte tre i rap, to på Kristian Pilipovic’ fødder og én på stolpen, og blev flået ud. Magnus Landin ramte stolpen… Første halvleg var et katalog over brændte chancer fra alle vinkler. TI i alt!

Og hvor tit sker det lige, at Danmark er bagud 2-5 efter et kvarter? Mod Østrig…

Nå, sorg blev til glæde vendt. Tricket var bl.a. at pille bedste mand ud og spille syv mod seks, og langsomt åd den røde hær sig ind på og forbi Østrig ikke mindst i kraft af Rasmus Lauges modige raids i gennembrud og kontra og i rollen som evigt fightende førerhund.

De sidste 35 minutter lignede Danmark heldigvis Danmark, og tilskuerne i Boxen skal have den ros, at der taktfast og højlydt blev bakket op.

