Danmark svarer igen: - Et vanvittigt mindreværdskompleks

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Først var der islændinge, som var ude med riven efter Danmark, som de mente havde tabt til Frankrig i mellemrunden med vilje. Hvilket kostede Island en plads i semifinalen.

Nu er der spanske spillere, der blander sig i koret. Blandt andet målmanden Perez de Vargas, som hævder, at Danmark før fredagens kamp havde sendt det signal, at Spanien ville være den nemmeste modstander i semifinalen.

Det afviser landsholdsveteranen Henrik Møllgaard dog blankt:

- Det er et vanvittigt mindreværdskompleks at løbe rundt med, når man har vundet EM så mange gange, som Spanien har. Jeg kan heller ikke forstå, at hvis de rent faktisk har siddet og set vores kamp mod Frankrig, at de skulle have indtrykket af, at vi forsøgte at tabe på nogen måde.

Perez de Vargas stoppede mange danske skud i semifinalen. Nu er han ude med riven. Foto: Jens Dresling.

- Jeg medgiver, at vi kun havde vores egen trup og vores egen kamp fredag i hovedet, men om vi skulle møde Sverige eller Spanien, det var ligegyldigt for os. Vi forsøgte rent faktisk at slå Frankrig med alt, hvad vi havde.

- At der skulle sidde nogen spaniere og hidse sig så meget op, at det skulle være ild på deres bål, det kan jeg slet ikke sætte mig ind i. Så tror de for lidt på sig selv. De er simpelthen for dygtige til, at vi skulle finde på at smide en kamp for at møde Spanien, siger Henrik Møllgaard.

Hvilket semifinalen også beviste. De sidste 40 minutter sad Spanien på, og sejren på 29-25 var fuldt fortjent. Henrik Møllgaard forklarer, hvad der i hans optik gjorde, at Danmark trak det korteste strå.

- De havde virkelig fået skruet et flot forsvar sammen, som hele tiden ødelagde vores timing og rytme. Det blev en lille smule afgørende.

- Overrasker det dig, med den bredde der er på jeres hold, at I ikke kunne finde et modsvar?

- Det ved jeg ikke. Havde det hjulpet os at sætte skytter ind mod de der offensive typer? Jeg ved det ikke. Vi kunne godt udfordre dem på mand-mandspillet, men de var bare gode til at tage farten ud og sørge for, at vi hele tiden skulle starte på en dribling.

Møllgaard tackler Karabatic ned i de to holds første møde ved EM. Søndag mødes de igen. Foto. Jens Dresling.

Vi stod fint og havde de redninger, der skulle til, men alligevel kommer vi ikke til at lave nogen lette mål. Vi skulle op og slide i det hver gang, og der var de bare rigtig dygtige til at få bragt kampen over på deres betingelser. Det er normalt det, vi er gode til, siger han.

Søndag venter bronzekampen mod Frankrig. De to hold mødtes også i bronzekampen ved EM for fire år siden i Kroatien. Det blev en mat kamp, som Frankrig vandt. Henrik Møllgaard har en ide om, at det skal være anderledes denne gang.

- Jeg kan godt mærke, at vi er skuffede i dag. Det skal vi også have lov til indtil klokken 17.00, hvor vi skal starte optakten til Frankrig-kampen. Så er der ingen grund til at have ondt af os selv mere. Vi ved godt, at franskmændene har det nøjagtig på samme måde. De ville også gerne have spillet finale

- Jeg gider ikke se sådan en sjappet kamp, hvor det er to hold, der synes, at det er synd, at de skal være der, og at vi ikke kan finde ud af at nosse os sammen. Det må vi forlange af os selv. Vi skal ind og spille for at vinde. Der er kæmpe forskel på at blive nummer tre og fire.

- Jeg kan godt huske bronzekampen i 2018. Det var en jammerlig håndboldkamp uden tænding. Det var en bronzekamp, når den er værst. Det var to hold, der ikke gad at spille, og som syntes, at det var døduretfærdigt, at de ikke skulle spille finale. Det gider jeg ikke se i morgen. Vi må bare anerkende, at vi tabte til et bedre hold i går, og sådan går det en gang imellem, siger Henrik Møllgaard.

