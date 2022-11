Danmark svarer igen på svensk sviner

Danmark vandt krigen på banen over Sverige, men inden opgøret har der også været en iskold stemning mellem de to nabolande.

I den svenske lejr var der blevet varmet godt op til braget, da Nina Dano, der sidder ude med en skade, sendte en sviner Danmarks vej.

- Danskerne ser sig altid som størst, bedst og smukkest. Norge kan sige det med troværdighed, men det gør de ikke. Det er udelukkende en jargon, som danskerne stiller op. Der er nordmændene mere som os, sagde hun til svenske Aftonbladet.

Også de svenske spillere Jamina Roberts og Carin Strömberg mener, at danskerne er for kæphøje i forhold de danske resultater de seneste år.

Svenskerne roder rundt på harpiskgulvet. Efter kampen svarede Anne Mette Hansen igen på svensk kritik. Foto: Tariq Mikkel Khan

Må de ligge og rode med

Efter tirsdagens EM-kamp mellem Danmark og Sverige gav Anne Mette Hansen igen, mens de danske medier også fik en kommentar med på vejen.

Annonce:

- Jeg er interesseret i, hvor de har det fra. Det kan være, de bare læser de danske medier. I kører os lidt op nogle gange, men ja, så er det ekstra fedt at slå dem i dag, siger Anne Mette Hansen til Ekstra Bladet.

- Det er ikke noget, jeg fornemmer, vi er, men det kan godt være det, vi udstråler, men det må de jo bare ligge og rode med, så må de bitche lidt over det.

- Så du er ikke enig i kritikken?

- Nej, jeg synes, at vi er meget realistiske. Vi ved jo også, at svenskerne er et godt hold, og at vi skulle komme med alt, hvad vi havde i dag for at få en chance for at slå dem.

- Jeg tror aldrig, jeg nogensinde har stået og sagt, at det ville blive en nem kamp mod Sverige.

- Gav det en ekstra motivation, nu når de havde stukket til jer inden?

- Jaaaa, det kan jeg love dig for!

- Men er I størst, bedst og smukkest?

- Det vil vi jo gerne være, men det skal man også gøre sig fortjent til, lyder det fra Anne Mette Hansen.

Der er ordkrig efter kampen. Foto: Tariq Mikkel Khan

Dumme udtalelser

Kollega Rikke Iversen trak på skuldrene af det.

Annonce:

- Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. Vi er ikke arrogante. Den holdning skal slet ikke være der. Mange af os spiller med dem (svenskerne, red.) i klubberne til daglig, og der er vi da meget søde, sagde stregspilleren.

For Mie Højlund var det en åben provokation - på det helt rigtige tidspunkt.

- Det er jo bare... de kommer med nogle dumme udtalelser, der gør, at man bare er endnu mere klar til at slå dem. Det er brænde på bålet.

- Er det virkelig så motiverende for jer?

- Ja, helt vildt da. Det er noget, vi snakker om. De skal da ikke have love til at rende rundt og sige noget om os, der ikke er rigtigt. Det gør kun, at man har endnu mere motivation til at slå dem, sagde playmakeren.

Og nåårh ja, opgøret på banen endte med dansk sejr på 25-23.