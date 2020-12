Danmark taber EM-kampen mod Frankrig med 23-20

Danmark fulgte med i en halvleg i en kamp, hvor det blev dyrt at brænde et hav af straffekast

HERNING (Ekstra Bladet): Nå, så blev festen lige sat på pause. Der var en, der rendte med både grammofon og LP-plader, inden han slukkede lyset og sagde på gensyn.

Danmark tabte 23-20 til Frankrig i den sidste puljekamp og slæber nu kun to point med over i mellemrunden, hvor holdet nu formentlig skal slå alle modstandere for at kunne ramme semifinalen. Det vil sige, at mægtige Rusland, Spanien og naboerne fra Sverige skal have dada, når festen – forhåbentlig – fortsætter fredag, søndag og tirsdag i næste uge.

Danmark blev most og mast af et fransk landshold med den sædvanlige og nærmest uhyrlige fysik og et offensivt forsvar, men de hvidklædte mademoiseller burde nu ellers have været til at tale med i Boxen.

Foto: Lars Poulsen

Det havde f.eks. pyntet, hvis de danske spillere ikke havde formået at brænde hele fire straffekast på Amandine Leynaud!

Bevares! Franskmændene høvlede alene inden pausen to forsøg flere meter over tværstangen, og Sandra Toft parerede en enkelt.

Det forhindrede så ikke halspeakeren i at juble over Sandra Tofts indsats i den forbindelse – selv om målmanden altså skulle have haft en mellemstor wienerstige med ind på banen, hvis hun skulle har rørt ved de skud.

Grovhakket Leverpostej eller fin foie gras?

Tjaeh, der var lidt af hvert i en mystisk første halvleg, hvor Danmark kunne have været bagud med fire ved pausen – men også kunne været gået i katakomberne helt lige ved 12-12, hvis Kristina Jørgensen ikke havde brændt sit første straffekast til allersidst inden pausefløjt.

Foto: Lars Poulsen

Da Danmark for et år og to dage siden sendte Frankrig ud af VM i Japan, stod Sandra Toft en brandkamp, men hun fik kun pareret fire bolde i løbet af den første halve time, hvor de vævre madamer enten kom fløjtende igennem på gennembrud eller hakkede langskud ind fra distancen.

Man forstår, hvorfor Olivier Krumbholz valgte at skifte Orlane Kanor ind i truppen før denne . Der er altså solide fjedre i de lægge og godt smæk i højrelabben hos Louise Burgaards holdkammerat fra Metz, men generelt havde hele det franske hold løftet sig oven på en lidt flad indsats i de to første kampe.

Frankrig generede danskerne med et bidsk og offensivt forsvar, hvor de hele tiden kom farende op i struberne på Mette Tranborg og Co, der måtte slide hårdt i de fransk tacklinger.

Holdene byttede en del fejl og som nævnt brændte straffekast frem til pausen, og ingen af holdene var på noget tidspunkt foran med mere end én scoring. Det blev der desværre lavet gevaldigt om på i anden halvleg, Frankrig slog et hul ved 11-14, 12-16 og 13-18 ca halvvejs i anden omgang.

Foto: Lars Poulsen

Da så det temmelig sort ud. Og sådan endte det også i en kamp, der på mange måder lignede mange andre dansk-franske topmøder. Masser af fysik og få scoringer – og desværre kom denne udgave slet, slet ikke til at ligne den fra Kumamoto for et år siden.

Men altså… Der skal kun tre sejre til, så kører det igen for fulde gardiner i Boxen!

Eksperten advarer: Det er for risikabelt

Eksperten guider: Han er rundens mest oplagte køb

Debriefing fra Sakhir: Detaljen, Haas-bossen fortier