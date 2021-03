Danmark taber EM-kvalifikationskamp til Nordmakedonien

Velkommen til virkeligheden! Verdensmestrene kom i den grad ned på jorden igen, da de torsdag aften tabte 29-33 til Nordmakedonien i EM-kvalifikationen.

Mikkel Hansen og Co. rendte ind i et vanen tro trodsigt og flittigt fightende nordmakedonsk hold, der – tilskuere eller ej – altid giver den fuld gas med dunkende hjerter hjemme i Skopje, hvor håndbold bare ER størst.

Danmark var bagud 13-17 ved pausen og otte mål i retur ved 17-25, men fik pyntet på cifrene inden returkampen i Aalborg på søndag, hvor Danmark altså nu skal vinde med minimum fire eller formentlig fem mål for at indtage førstepladsen, der giver en bedre seedning til EM i januar 2022.

Mikkel Hansen og Co. var midtvejs i anden halvleg bagud med otte (!) til den spillende træner Kiril Lazarovs hektiske ensemble, der ved VM kun lige akkurat formåede at slå Chile. Nikolaj Jacobsen skældte så stille ud, som det kan lade sig gøre, når spillerne ’pisser boldene væk!’

Der var ikke meget, der virkede på et dansk hold stort set blottet for redninger og kontraer – til gengæld blev der brændt lystigt på den dygtige makedonske keeper Nikola Mitrevski, der stod en gudekamp.

Mathias Gidsel er langt fra januar-formen, Nikolaj Øris lavede fejl, Mikkel Hansen brændte – og bankede endda et straffe på træværket - men slog dog aldrig op i banen og plaffede altså lige 11 bolde i kassen. Mads Mensah fungerede fint en lang periode og Jacob Holm kom ind og satte ild i offensiven. Men så brændte han også tre i rap…

Det startede værre end skidt. Den ene stregspiller efter den anden faldt fra allerede inden dette første EM-kvalifikationsopgør, så hverken Magnus Saugstrup, René Anthonsen, Benjamin Jakobsen eller Anders Zachariassen kunne spille, og Alexander Lynggaard måtte ikke deltage, fordi han ikke er med i landstrænerens 35 mands trup.

Så Danmark stillede med to stregspillere – og tre keepere – på et holdkort, hvor Lasse Møller også manglede. Meget var ellers lagt an på at integrere det fynske stortalent i truppen ikke mindst med henblik på OL.

Men unge Møller havde pludselig et højre knæ, der hævede vildt i ugens løb.

- Desværre. Jeg måtte tage hjem til Flensburg i morges, forklarede den evigt uheldige Lasse Møller til Ekstra Bladet.

Det er formentlig ingen trøst, at han i det mindste slap for at deltage i den pauvre indsats på Balkan.

