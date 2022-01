Danmark taber til Frankrig

Nikolaj Jacobsens tropper slutter på en andenplads i mellemrunden efter et nederlag på 29-30 til Frankrig. Det betyder, at Spanien bliver modstanderen i EM-semifinalen

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Danmark var smuttet i forvejen og havde booket en plads i semifinalen, og det var heldigt.

For trods en gigantisk pauseføring på 17-12 smed Nikolaj Jacobsens tropper det hele til sidst, og det sluttede med et nederlag på 29-30 til Frankrig.

Landstræneren havde givet flere af de bærende profiler et hvil mod Frankrig, og stjerner som Mikkel Hansen og Mathias Gidsel var helt ude af truppen.

Mod de olympiske mestre slipper man vel dårligt fra den slags? Det korte svar er ja. Det lange er, at Danmarks bredde ved dette EM er fyldt med kvalitet, og kun sløseri mod slutningen kostede sejren.

Jacob Holm og Niclas Kirkeløkke tog sig i hvert fald ingen friaften i MVM Dome. De danske bagspillere havde ladt kanonen med det tunge krudt, og det fik de franske keepere at mærke i første halvleg. Seks træffere hver især stod duoen for inden sidebyttet.

Boldene haglede simpelthen ind mellem ørerne på både Vincent Gerard og Wesley Pardin, der slet ikke fik fat på noget i de første 25 minutter. Som i INTET! Ikke en redning blev duoen noteret for, indtil fem minutter før sidebyttet, hvor en fodparade satte en stopper for Simon Halds forsøg fra stregen.

Det skal være usagt, hvor mange kilometer Gudmundur Gudmundsson da havde tilbagelagt på den gåtur, den islandske landstræner bebudede, han ville begive sig ud på, mens Danmark og Frankrig var i kamp. Der var simpelthen for meget på spil for Island, til at den karismatiske boss kunne klare at se med.

Nikolaj Jacobsen havde nok at se til. Foto: BERNADETT SZABO/Ritzau Scanpix

En dansk sejr ville sende Island i semifinalen – uafgjort eller fransk triumf ville resultere i en kamp om femtepladsen for Islands vedkommende.

Man kan kun håbe, at Gudmundsson fik besked om udviklingen undervejs og fandt telefonen frem og vej til en fornuftig wifi-forbindelse.

For Danmark storspillede, og inden pausen lykkedes stort set alt for offensiven, der var velafstemt af en flyvende Holm og en skudsulten Kirkeløkke.

Det var, som om at de to var på en mission. Nikolaj Jacobsen fandt i hvert fald ud af, at Bundesliga-duoen er til at stole på i semifinalen mod Sverige.

Den danske landstræner står ganske enkelt med et luksusproblem over hele linjen.

For med til historien om den danske pauseføring på fem scoringer var også, at Kevin Møller gav prøver på sit enorme niveau i målet. Han havde fået chancen i første halvdel af kampen, mens Niklas Landin tog over efter pausen.

Det gjorde han godt. Vanen tro, fristes man til at sige. De franske skytter blev læst, og selv om det etablerede angrebsspil faldt en lille smule i niveau, var rigeligt med klasse til, at det var ren merde for OL-guldvinderne.

Halspeakeren fik fortsat øvet sig og grundigt på navnene Holm og Kirkeløkke, der konstant drev gæk med det franske forsvar.

Men pludselig gik alt i stå for Danmark!

Chancer blev brændt på stribe, og Landin fik heller ikke fuldt op på sine fine start. Frankrig åd den danske føring bid for bid – og efter 56 minutter kunne de udligne for første gang. Og med halvandet minut igen var de så foran!

Det var svært at begribe, hvordan det hele kunne vende på så kort tid, og man kan kun håbe, at Gudmundsson fik slukket for signalet, hvis han ellers nåede at tænde.

Islands semifinaledrøm er i hvert fald slukket.

Danmark og Frankrig derimod er blandt de sidste fire. Fredag venter Spanien for det danske landshold, mens Sverige og Frankrig mødes i den anden semifinale.