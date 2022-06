Danmark taber VM-finalen i strandhåndbold

Det lykkedes ikke for Danmarks mandlige landshold i strandhåndbold at vinde verdensmesterskabet.

Søndagens finale mod Kroatien på den græske ø Kreta blev tabt med 0-2 efter cifrene 22-24, 18-22.

Dermed må Danmark nøjes med sølv, hvilket er den første medalje, landsholdet henter ved et VM.

Derimod har holdet vundet EM i både 2019 og 2021.

Danmark fulgte godt med i det meste af den første periode, men Kroatien var lige en tand bedre i det lange løb.

Første periode blev meget tæt, og finalisterne skiftedes stort set til at score. En scoring udløser to point, og på intet tidspunkt førte et af holdene med mere end to point.

Kroaterne var oftest i front, men danskerne havde en enkelt føring i periodens sidste del.

Danskerne var bagud 22-24 og havde 15 sekunder til at køre det sidste angreb og skaffe uafgjort, men på en ellers oplagt chance reddede den kroatiske målmand.

Så skulle Danmark vinde anden periode for at fremtvinge en shootout, der er sportens svar på en straffekonkurrence, men Kroatien var i teten i det meste af periodens ti minutter.

I anden halvdel bragte kroaterne sig flere gange foran med fire point, og det kunne danskerne ikke svare tilbage på.

Tidligere søndag sikrede det danske kvindelandshold sig femtepladsen i deres turnering.

