Danmark uddeler VM-prygl i storsejr over Ungarn

Det danske håndboldlandshold fortsatte de fornemme VM-takter ved at vinde første kamp i mellemrunden med 30-19 over Ungarn

GRANOLLERS (Ekstra Bladet): Danmark er snublende tæt på VM’s kvartfinalen efter en sløj start, tre solide og imponerende kvarter derefter og en stensikker sejr over Ungarn på 30-19 efter 15-11 ved pausen.

Danskerne kan næppe undgå at slå Tjekkiet i fredagens opgør, og så bliver mødet med Tyskland søndag højst sandsynligt en kamp mellem to hold, der begge er sikkert videre i turneringen i en kamp, der udelukkende kommer til at handle om første- og andenplads med mulighed for at spille om, hvem man skal møde i VM’s knockoutfase.

Et godt bud herfra: Danmark vil styre efter at fortsætte stimen i det spanske stævne fuldstændig uden tanke på, om modstanderen i kvarten hedder Brasilien eller værterne fra Spanien.

De danske spillere fortsætter med at knuse al modstand ved VM. Foto: Lars Poulsen

Kaptajnen fra Györ gik forrest. Hun er heldigvis fra Hedehusene, hedder Anne Mette Hansen, og når hun ikke slås for den pæne løncheck i den ungarske storklub, er hun gudskelov en stor og stolt kriger i dansk tjeneste.

Anne Mette Hansen var tordnende tunet og toptændt til mødet med sine ungarske kolleger fra hverdagen på pusztaen og i køen ved gullaschgryderne, da Danmark endelig mødte kvalificeret og europæisk modstand ved VM.

Det kostede lige et lettere nervøst første kvarter, hvor underlige fejl, et par sløje skud og måske fedtede fingre i kombination med et hidsigt tacklende og relativt bastant ungarsk forsvar gav magyarerne blod på tanden i en kamp, de godt vidste, de skulle vinde for at ramme kvartfinalerne.

Jesper Jensen fik lidt at tænke over i starten. Foto: Lars Poulsen

Danmark var over fem minutter om at passere Blanka Biro, røg bagud 0-2 og 4-7 og fik først kontakt efter et kvarter ved 7-7, men så var såvel forsvar som angreb kalibreret foran en veloplagt Althea Reinhardt, og derfra kunne en iskold Jesper Jensen se sine spillere styre direkte mod en sikker sejr.

Mie Højlund boltrer sig som playmaker i Mia Rejs fravær, og Anne Mette Hansen skød og kom i drev, stærk som en okse foran det ungarske forsvar, der forgæves forsøgte at nedlægge det danske kraftværk, der enten plaffede kuglen dybt ind i langt hjørne modsat det styrt, hun var inde i – eller trak udvisninger.

Oveni strøede hun selvfølgelig også en sjat målgivende afleveringer afsted til streg og fløj og var – sammen med Althea Reinhardt, Mie Højlund og Louise Burgaard – den kvartet, der drev holdet i gang i den lidt hostende start.

Althea Reinhardt storspillede mod Ungarn. Foto: Lars Poulsen

Danmark gik fra 8-8 på 12-9, 15-10 og 15-11 ved pausen mod ungarerne, der godt nok havde fået topscoreren Katrin Klujber bragt i en tilstand, der tillod hende at starte inde med en stram forbinding om sit skadede lår – men hun måtte hurtigt opgive ævred i takt med, at ungarerne via måltavlen kunne studere styrtdykket i deres VM-kurs.

Danmark var i fuld kontrol og førte komfortabelt 20-14 og 25-16 med ti minutter tilbage, og der var såmænd råd til at spare på bl.a. Anne Mette Hansens kræfter det sidste kvarter, hvor unge og yders uimponerede Michala Møller også fik lov til at boltre sig i en ny dansk magtdemonstration.

Der ros godt i den danske båd …