Danmark vinder over Montenegro i EM-åbner

De danske EM-favoritter tog sejren over et coronaramt Montenegro-hold med cifrene 30-21

DEBRECEN (Ekstra Bladet): Danmark undgik det grumme deja-vu.

Modsat slutrunden i Sverige for to år siden kom landsholdet flyvende fra start denne gang, og helt som ventet kunne Montenegro ikke stille noget op i åbningskampen.

Med en pligtsejr på 30-21 levede Danmark op til de massive forventninger, der har klistret sig til Nikolaj Jacobsens tropper som harpiks forud for dette mesterskab.

Men lad det være sagt med det samme. Modstanden må forventes af blive af en hel anden kaliber i resten af turneringen.

Foto: Lars Poulsen

Sjældent har en favoritværdighed været mere markant i en EM-kamp, og aldrig har et landshold vel haft en mere miserabel optakt.

To timer før ankomst til Debrecen blev Montenegro onsdag bedt om ikke at møde op på deres bestilte hotel, hvor de ellers skulle holde til med de øvrige gruppemodstandere.

I stedet blev de dirigeret til en anden base langt væk fra værtsbyen. Der kunne ganske enkelt ikke tages nogen chancer.

Smittetilfælde på stribe havde efterladt mandskabet i ruiner, og de er stadig ved at finde ud af, hvem der er tilbage i resterne.

Mod Danmark viste det tilbageværende fundament sig ikke kun at være uprøvet. Det var som ventet også uholdbart.

Den ubarmhjertige skæbne ville så, at de skulle indlede turneringen mod den absolutte favorit til at løbe med hele baduljen.

Mathias Gidsel tryllede til tider foran de danske tilskuere. De var der nemlig på trods af et sandt corona-kaos, der har omgivet den spæde EM-slutrunde. Foto: Lars Poulsen

Nikolaj Jacobsens mandskab skulle godt nok lige finde fodfæste i de første 10 minutter, hvor defensiven ikke var afstemt, men derfra gik det slag i slag, og føringen voksede stabilt, som halvlegen skred frem.

Det skyldtes især to af de rutinerede kræfter. Niklas Landin lukkede totalt af i målet, mens Mikkel Hansen i den anden ende viste enormt spillehumør.

PSG-stjernen har en fuldstændig exceptionel evne til at tage temperaturen på angrebene og skrue tempoet i vejret, når chancen er der – og slå bolden i jorden, når strategien skal nytænkes.

Han viste vejen som arkitekt, var sikker på straffe og tillod sig også selv at fyre missilet af, når åbningen var der.

Topscorer i kampen. Mikkel Hansen var i godt spillehumør og satte undervejs ti scoringer ind. Foto: Lars Poulsen

Lidt mere trægt var det for tilbagevendte Rasmus Lauge, der inden pausen ville meget – og af og til FOR meget. Veszprem-playmakeren var tilbage ved en slutrunde for første gang i to år, og det var som iveren for at vise sit høje niveau, førte til for meget stress.

Han spillede sig dog op i anden halvleg og revancherede sig en smule, mens landsholdet som helhed til gengæld havde det mere vanskeligt efter sidebyttet.

Dét var lige ved at blive lidt for spændende, da Montenegro kæmpede sig inden for en rækkevidde af fem mål med 10 minutters penge igen.

Landstræner Nikolaj Jacobsen kom da også med en skideballe til sine spillere under en time-out.

Nikolaj Jacobsen forventer mere af sit hold, hvis det skal bide skeer med de allerbedste. Foto: Lars Poulsen

Men så træk danskerne fra igen – ikke mindst takket være Mathias Gidsel, som sprudlede i sin første EM-kamp i karrieren.

Hårdt fightende og effektiv i sine offensive aktioner. Han blev da også båret frem af fremmødte danske tilskuere på langsiden.

Der blev sunget ’Gidsel on fire’ med henvisning til VM-hittet fra gennembruddet i Egypten for et år siden, ligesom andre klassikere som eksempelvis ’Vi sejler op ad åen” også blev fundet frem.

Miraklet fandt Montenegro aldrig hen til. De holdt sig oven vande i de første 10 minutter. Men det endte som ventet med en ordentlig dukkert, og nu kan de så padle hjem og sunde sig med nye PCR-test på hotellet.

Hvis de da ellers får lov til at sove der i nat…

Flere seere var rasende under kampen - læs mere her.