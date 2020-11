Danmark vinder stort over Finland i EM-kvalifikationen

Det gik fuldstændig efter bogen. Nikolaj Jacobsens landshold tog på chartret smuttur hjem og ud samme lørdag til Helsinki, lavede finsk lakrids af modstanderne og vandt helt uden problemer og stensikkert med 40-22 efter dansk føring på 19-11 ved pausen.

Og så hjem igen til Billund og Herning og en sidste afpudsning, inden spillerne bliver sendt hjem til et heftigt og corona-ramt klubprogram rundt omkring i Europa. Vi ses igen efter jul, når nogen lige har været til et udsat Champions League-finalestævne mellem jul og nytår.

Midt i at den nuværende Champions League-turnering i er gang. Det har bl.a. den vanvittige sidevinkel, at norske Sander Sagosen kommer til at spille om det store trofæ for sin nye klub Kiel, mens han sammen med Mikkel Hansen var med til at spille Paris i slutspillet. Som han nu møder som modstander!

Verden er af lave, og netop Mikkel Hansen blev sparet for strabadserne i Finland på grund af en øm højre lillefinger pådraget i Aarhus mod Schweiz forleden, og Niklas Landin fik også lov til at hvile stængerne og kunne se Emil Nielsen gøre det fornuftigt i buret mod finnerne.

Mathias Gidsel fik debut og gjorde det flot i en hal, hvor der var noget så sjældent som tilskuere. Små 1000 af slagsen, men det siger vel alt om finsk håndbolds tiltrækningskraft på folket, at det ikke lykkedes at tænde den røde lampe og melde udsolgt.

Mens der aldrig var spænding om sejren og kun om størrelsen, så var der til gengæld lagt op til et attentat på scoringsrekorden, der ganske pudsigt indehaves af netop Nikolaj Jacobsen. Han scorede 15 gange mod Grækenland i en undselig gymnastikhal engang i 1998 – i øvrigt fire dage efter, vennen Lars Christiansen havde gaflet rekorden med 14 basser mod samme modstander.

Johan Hansen hakkede fra højre fløj og i kontra otte ind på otte forsøg allerede inden pausen, og det var derfor et solidt gæt, at landstræneren ville pause Johan Hansen i anden halvleg.

- Den rekord beholder jeg så længe, jeg er landstræner, jokede Nikolaj Jacobsen, da Casper U. Mortensen i VM’s åbningskamp i Royal Arena tilsvarende havde smadret otte ind mod Chile inden pausen – for så at ryge på bænken i anden halvleg…

Johan Hansen fik altså lov til at fortsætte og nåede op på 11 scoringer på 14 forsøg, så chefen beholder sin rekord – og det kan jo vise sig at være en klog fløjtaktik med henblik på fremtiden…

Danmark proppede to point ind på kontoen, er i den grad i gang i EM-kvalen, og trods visse koncentrationssvigt undervejs og heftige skideballer, så ser det fornuftigt ud, når man tænker på, at spillerne sidst sås i Malmø i januar.

Nu er det kun et spørgsmål, hvad der sker op til VM i januar…

