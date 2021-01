Danmark ydmyger Kroatien ved VM

Det var danskerne, der havde diarré. Det var kroaterne, der kom ud at skide!

Danmark ikke bare vandt 38-26 over Kroatien. Holdet smadrede EM-sølvvinderne fra sidste år – og dét på en aften, da Balkan-artisterne havde alt at vinde og en kvartfinale at spille for, men blev reduceret til en flok viljeløse kegler i en vanvittig dansk opvisning.

Den fandt vel at mærke sted uden Mikkel Hansen, der er i bedring uden at være frisk. Til gengæld storspillede de krigere, der fik chancen uden hærføreren, totalt i en blændende opvisning, der kun demonstrerer ét: Der er virkelig bund i det hold!

Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

Der blev scoret fra alle vinkler og positioner, Anders Zachariassen tævede en bold i nettet bag om ryggen, den helt forrygende spillende Mads Mensah bankede et underhåndsskud så brutalt i nettet, at Ivan Pesic så helt forskrækket ud.

Der var sgutte meget skidt-Mads over Mensah, der gik på afspadsering efter pausen.

Jacob Holm var ustyrlig og snoede sig som en ål i kroatisk mudder, Emil Jakobsen eksekverede med usvigelig sikkerhed fra syv meter, Magnus Saugstrup boksede med ildhu og vandt over langt tungere modstandere, Kevin Møller kom ind på en dramatisk baggrund og plukkede bolde som sjældent set – og scorede selv i tomt mål med et missil fra eget fort.

Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

Der var rigeligt at glæde sig over efter en lidt tøvende start, men hold kæft hvor gik det så ellers over stok og sten derfra. 17-15 ved pausen blev i en ruf til 20-15, og kroaterne punkterede. 25-16 og med et kvarter igen 30-18…

Kroatien var helt væk, og Lino Cervar ville formentlig have sagt sit job op – hvis han ikke lige havde gjort det tre gange i træk efter nederlaget til Argentina!

Dramaet efterfulgt af den der ildevarslende stilhed, der kortvarigt nærmest flænser luften indtraf 20 minutter inde i kampen. Store Ivan Martinovic kom brasende, flyttede Emil Jakobsen som en sneplov foran sig ind i feltet og sendte kuglen forbi Niklas Landin til 9-8.

Men kroaten fik også bankede den danske fløj ind i sin målmand, og det så heeelt skidt ud, da Niklas Landins ansigt fortrak sig i smerte oven på det smæld, højre knæ fik – inden han kastede sig ned på gulvet.

Foto: Mohamed Abd El Ghany/Ritzau Scanpix

Det er måske et godt tegn, at der ikke blev behandlet på ham umiddelbart, og keeperen var også i stand til at gå tilsyneladende ubesværet fra banen i pausen. Men sammenstødet fortæller også, HVOR skrøbelig en VM-ambition kan blive på et splitsekund.

For Danmark kan godt spille fejende flot angrebsspil med Mikkel Hansen siddende tæt på et toilet på tilskuerrækkerne, og landsholdet kan også dække fornuftigt op, selv om Simon Hald får en pause, og Nikolaj Øris dækker Domagoj Duvnjak op på langsiden.

Men Danmark kan ikke undvære Niklas Landin, hvis holdet skal gå hele vejen og forsvare VM-guldet fra Herning! Det ændrer Kevin Møllers storslåede indhop ikke på, så det er bare om at håbe, at prognosen er lige så positiv, når han vågner tirsdag, som den var mandag aften.

'Spillerne skreg af smerte'

Nyt VM-koks: Det var IKKE Mikkel

Utryg Nikolaj Jacobsen: - Den mest absurde slutrunde