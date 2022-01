Danmarks modstander ramt af smitteudbrud

Det danske håndboldlandsholds EM-modstander Nordmakedonien er blevet ramt af et smitteudbrud med coronavirus.

Fem personer i landsholdslejren er testet positive mandag.

Det skriver TV 2 Sport med henvisning til Nordmakedoniens Håndboldforbunds facebookside.

Det fremgår ikke i opslaget på det sociale medie, hvem der er blevet smittet, og det fremgår heller ikke, om der er tale om spillere eller ledere.

Nordmakedoniens landsholdstrup drager til Ungarn tirsdag eftermiddag, men det er altså ikke alle, der kommer med.

Makedonerne er blevet PCR-testet 4., 7. og 10. januar, skriver forbundet på Facebook.

Montenegro også ramt

I fredags blev seks spillere og to stabsmedlemmer fra Danmarks første modstander, Montenegro, testet positive.

Siden har Montenegro meddelt, at landstræner Zoran Roganović er blandt de smittede, og at han i første omgang ikke er med på flyet mod Ungarn tirsdag. Det sidste hold i Danmarks pulje er Slovenien, men de er endnu sluppet for smitte.

Hos Danmark er kun Jannick Green testet positiv, og målmanden var derfor ikke med, da landsholdet mandag rejste til Ungarn.

Det er dog ikke udelukket, at Jannick Green kan støde til holdet senere, hvis landstræner Nikolaj Jacobsen skulle få brug for ham.

Hvis en spiller er smittet, skal han isoleres i fem dage, hvorefter han skal aflevere en negativ PCR-test. Tidligst 24 timer senere skal han testes igen, og hvis også anden test er negativ, kan han træde ind i EM-turneringen.

Jannick Greens første positive test kom mandag 3. januar. Han har dog endnu ikke afleveret en negativ coronatest.

Også i andre grupper kæmper man med smitteudbrud. Især Serbien, som er i gruppe med Frankrig, Kroatien og Ukraine, er voldsomt ramt.

Danmark indleder EM torsdag klokken 20.30 mod Montenegro, Slovenien venter lørdag, mens kampen mod netop Nordmakedonien spilles mandag i næste uge.

Det danske landshold har fået kritik for at tage et almindeligt rutefly til slutrunden. Det kan du læse mere om her.

--------- SPLIT ELEMENT ---------