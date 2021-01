Danmarks VM-komet: Det overrasker mig

Unge Mathias Gidsel fra GOG blev endnu engang valgt som kampens spiller, og han glædede sig naturligvis over den store danske sejr på 31-20 over Argentina. Men han mener, der er meget mere i vente fra det danske landshold.

Men først skulle vi lige høre, om han havde alle sine knogler intakte.

- Er du uskadt efter de mange sammenstød med det argentinske forsvar?

- Helt uskadt. Jeg er ung og hurtigere end de andre, så jeg skal nok klare mig.

Og så til præstationerne og det der venter i mellemrunden, hvor udfordringerne i rækkefølge hedder Qatar, Japan og Kroatien.

- Vi har ikke spillet os helt ud endnu, men vi har været dygtige og virkelig koncentrerede. Det overrasker mig måske mest, at vi har været så koncentrerede mod hold, vi vidste, vi skulle slå.

- Vi har flere gear, og vi skal lægge flere lag på, hvis vi vil vinde noget her. Det er vi godt klar over.

- Det, der har overrasket mig mest, er, hvor mange vindere der er på det her hold. Det er før kampene og efter kampene og mellem kampene. Det skinner bare igennem. Jeg kan nævne Lasse Svan, Niklas Landin og Mikkel Hansen. Jeg er overrasket over, hvor meget vindere de er.

- Jeg er ikke vant til at se sådan en mentalitet, men det er bare fedt for mig som en ung dreng. Jeg bliver helt benovet over det, og så får de bare mig med på båden. Det siger noget om, hvor dygtige de er, også uden for banen.

- Inde på banen er det bare om at lytte efter, hvad de siger, suge til sig og makke ret. Det kan godt være, jeg har mine egne meninger, men de har så mange meritter, at jeg tænker, det er bedre, jeg bare lytter efter dem.

- Det kan man også se på den måde, mit spil har ændret sig på, fra jeg mødte ind og til nu. Der sker mange små ændringer hele tiden til træning, hvor især Mads Mensah og Mikkel Hansen hjælper mig med, hvordan det skal gøres, siger Mathias Gidsel.

Han ser frem til de kommende kampe i mellemrunden.

- Der kommer meget bedre modstandere nu. Det glæder jeg mig til. Jeg glæder mig til at se, hvor gode vi egentlig er. Vi har vundet de tre første kampe stort, og det har kørt godt, men nu får vi noget modstand og måske noget modgang, og så skal vi se, hvor robuste vi er. Vi glæder os helt vildt meget, siger Gidsel.

