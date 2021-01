Dansk albue har ødelagt tv-stemme

Mikkel Hansen klar til VM-gyser

Norsk tv-seere har længe bemærket medkommentator Kristian Kjellings hæse stemme, og under en af Danmarks kampe ved VM forklarede han, hvad der ligger bag.

Forklaringen kom, da Henrik Møllgaard albuetacklede en Qatar-spiller på halsen, for den norske tv-ekspert har selv været ude for tilsvarende behandling fra danskeren.

- Det var i 2014, da han spillede for Skjern og jeg for Bjerringbro-Silkeborg. Jeg havde fået mange slag mod halsen tidligere, men så satte han finishen ind, og mit adamsæble blev presset langt op. Jeg kunne ikke tale i to uger herefter, siger Kjelling til Dagbladet.

Møllgaard tackler i Kroatien-kampen. Foto: Petr David Josek/Ritzau Scanpix

Og tacklingen fra danskeren sætter altså stadig sine spor.

- Jeg har fået besked om, at jeg har arvæv på stemmebåndet, så hvis jeg taler meget, kan jeg mærke det i nogle dage. Det er ikke noget, jeg selv lægger specielt mærke til, men somme tider er der andre, der kommenterer det, siger Kjelling.

Kjelling er medkommentator på norsk TV3, der sender kampene fra VM.



Den norske tv-kommentator slår fast, at der på ingen måde er dårlig stemning mellem ham og Henrik Møllgaard - tværtimod er de gode venner den dag i dag.

Kjelling spillede venstreback for Aalborg fra 2009 til 2013 og for Bjerringbro-Silkeborg fra 2013 til 2015, inden han stoppede karrieren i 2016.

I alt blev det til 159 landskampe for Norge fra 2001 til 2014 for den i dag 40-årige to-meter-mand.

Kjelling og danske Joachim Boldsen er også i studiet efter kampene

