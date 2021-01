Dansk bekymring: 'De overholder ikke corona-aftalerne'

Dansk Håndbold Forbund (DHF) har sammen med forbundene i Sverige, Norge, Tyskland og Østrig rettet henvendelse til Det Internationale Håndboldforbund (IHF).

De fem håndboldforbund mener ikke, at de egyptiske VM-værter og IHF overholder deres aftaler for, hvor ofte spillerne skal testes under slutrunden.

Det siger sportschefen i DHF, Morten Henriksen, til DR, efter at det danske hold har fået aflyst en coronatest.

- Vi er lige blevet informeret om, at man aflyser vores anden test på dag to og først mener, at vi behøver at blive testet efter kampen (mod Bahrain på fredag, red.). Altså tre og en halv dag efter, at vi blev testet første gang.

- Hvis det er proceduren, så er det ikke det, vi er blevet lovet. Og det har vi også gjort til kende over for IHF, siger Morten Henriksen onsdag til DR.

Han påpeger, at testene i de første dage af hensyn til inkubationstiden er vigtige for at kunne afholde en slutrunde. Det er hans erfaring fra kvindernes EM i Danmark december.

Da slutrundeholdene skal leve i små bobler, er smitterisikoen lavere, efterhånden som turneringen skrider frem.

Morten Henriksen udtrykker også bekymring over, hvor stor boblen på Danmarks spillerhotel egentlig er.

Coronavirusset har allerede præget VM, før turneringen går i gang onsdag. Tjekkiet og USA har meldt afbud efter smitteudbrud, og slutrunden vil blive spillet for tomme tribuner.

