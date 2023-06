Dansk boss overrasket: - Hvor er vores Anja?

Mandag blev Anja Andersen udeladt af EHF.

Den legendariske håndboldspiller var nemlig ikke et af de 60 navne, som fik en plads i forbundets nye Hall of Fame. I hvert fald ikke i første omgang.

Den beslutning er kommet bag på flere velkendte håndboldnavne - eksempelvis Janne Kolling og Klavs Bruun Jørgensen.

Og nu stiller Morten Stig Christensen sig også i køen af folk, der er overrasket over EHF's Hall of Fame-liste.

Formanden savner Anja Andersen på listen. Foto: Lars Poulsen

Både stolt og overrasket

Men formanden i Dansk Håndbold Forbund er ligeledes stolt. Sådan lyder det i et interview med Ekstra Bladet.

- Jeg er overrasket. Men først og fremmest er jeg stolt over den sæson, der er gået, hvor vi har folk i begge ender af alderskategorien. Blandt andet Simon Pytlick og Hans Lindberg. Det er enestående for dansk håndbold, siger Morten Stig Christensen og fortsætter:

- Men for at svare på det direkte spørgsmål, så ja. Jeg ville nok have startet med at vælge Anja på hendes meritter, men vi har ingen indflydelse på den her. Der er mange ting, der spiller ind, men Anja Andersen havde været den første, jeg trak op af hatten.

På mandagens Hall of Fame-liste fra EHF var der plads til fem danskere. Camilla Andersen, Christina Roslyng, Lasse Svan, Mette Vestergaard og Nikolaj Jacobsen kom således med i det fine selskab.

DHF-bossen er dog overbevist om, at der snart bliver plads til minimum en mere fra Danmark.

Anja Andersen blev udeladt af EHF mandag aften. Foto: Anders Brohus

- Vi har ikke fået nogen forklaring på, hvorfor Anja ikke er med. Kun den som EHF har været ude med. Men jeg er sikker på, hun kommer ind. Hun må komme ind meget snart.

Hvor er Anja henne?

Det internationale håndboldforbund begrundede i en mail til Ekstra Bladet tirsdag, hvorfor Anja Andersen var blevet udeladt.

Her var begrundelsen, at der vil komme flere til de 60 navne løbende, og at de vil blive udvalgt af et panel.

Afsluttende fortæller Morten Stig Christensen, at Anja Andersens fravær ikke var det første, der sprang i øjnene, da han blev præsenteret for listen.

- Lige da jeg fik den, tænkte jeg, det var fedt, fordi der var så mange danskere med. Men da man så lige fik den studeret, tænkte man, der mangler da et navn. Det er sådan, min reaktion har været med kæmpe stolthed på dansk håndbolds vegne.

- Vi står sindssygt stærkt både nu og med Hall of Fame, men man tænker da, hvor er vores Anja henne?