Dansk CL-succes: Aalborg klar til knockoutfase

Aalborg Håndbold er blandt deltagerne, når første runde af Champions Leagues knockoutfase skal afvikles i slutningen af marts.

Onsdag aften bookede nordjyderne billetten til den sjove del af den prestigefyldte turnering med en 31-24-sejr hjemme over norske Elverum i gruppespillets næstsidste spillerunde.

Slovenske Celje kan ikke længere indhente Aalborg i de to holds indbyrdes møde om en uge.

Aalborg var storfavorit i onsdagens dyst, da Elverum ligger sidst i gruppen og for længe siden udspillede sin rolle. Det til trods kom nordmændene ud på banen med stor energi og troen på en overraskelse.

Da Aalborg samtidig havde startvanskeligheder i forsvaret, stod der Elverum på de første føringer, før hjemmeholdet fik bedre fat i begge ender.

I angrebet boltrede svenskerne Felix Claar og Lukas Sandell sig, og de banede vej for en aalborgensisk pauseføring på 17-12.

Aalborg-træner Stefan Madsen kunne i løbet af anden halvleg se, at sejren næppe ville komme i fare. Heller ikke selv om han bredte spilletiden ud for at spare kræfter inden fredagens ligakamp mod Sønderjyske.

Godt nok begyndte Simon Mizera at tage lidt fra i nordmændenes mål, så afstanden mellem holdene på en håndfuld minutter faldt fra otte til fire mål, men nordmændene fik aldrig færten af point.

Mikkel Hansen var ikke med i opgøret. Han har været sygemeldt med symptomer på stress i de seneste to uger.