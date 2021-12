Dansk debutant: Jeg vil være verdens bedste

Hun er jokeren i Jesper Jensens trup på 16 spillere. Hun er VM-debutant, når det går løs mod Tunesien torsdag aften, men hun beviste allerede i de to testkampe mod Ukraine i weekenden, at hun kan meget mere end de fleste.

Især i overtalsspillet var hun usædvanligt skarp, og hun overbeviste mange om, at hun er udstyret med en veludviklet håndboldhjerne.

Navnet er Simone Petersen. En 24-årig playmaker fra Herning-Ikast, som allerede i en tidlig alder satte sig et stort mål. Hun vil være nummer et.

- Jeg har fundet et citat fra 2017. Hvad tror du, at du sagde dengang?

- Jeg vil være verdens bedste.

- Hvordan synes du så, det har udviklet sig?

- Det går i den rigtige retning. Jeg rykker mig hele tiden på nogen små ting. Jeg er sindssygt detaljeorienteret. Men det tager lidt længere tid, fordi jeg går rigtig meget op i de små ting.

- At blive god til at lave den her ene aflevering tager tid. Og de her slags indspil tager tid. Og at finde timingen med de spillere, du står med. Jeg føler hele tiden, at jeg flytter mig. Jeg bliver bedre og bedre, jo mere spilletid jeg får.

Den bold er grebet med en hånd. Simone Petersen er klar til VM-debuten. Foto: Lars Poulsen.

- Hvordan vil du beskrive din udvikling som håndboldspiller?

- Den er opadgående. Jeg har haft en enkelt korsbåndskade, men er kommet godt tilbage fra den. Jeg havde et år i Tyskland, (TuS Metzingen, Red.) hvor jeg røg lidt tilbage, fordi min træner endte med ikke at bruge mig. Det eneste jeg kunne var at træne en masse i hallen. Jeg manglede kampføling.

- Men så var jeg så heldig at komme til Herning-Ikast for to år siden. Jeg har arbejdet mig op. Den første sæson stod jeg lidt i skyggen af Sonja Frey, men nu har jeg fået en del mere spilletid og mere ansvar, og det bliver jeg kun bedre af, siger Simone Petersen.

'Det ligger naturligt til mig'

Landstræneren har udset hende til at spille en rolle i overtalsspillet. Det gælder både når modstanderen har en spiller udvist, og når Danmark vælger at spille syv mod seks. Begge dele blev prøvet af mod Ukraine, og det forløb fint.

- Det var dejligt at få testet syv mod seks af, og overordnet gik det rigtig godt.

- Hvad er dine forventninger til dig selv, nu hvor det bliver alvor ved VM?

- Jeg skal løse det, jeg bliver sat til, når vi spiller syv mod seks, og når vi ellers er i overtal. Der er lagt noget ansvar på mine skuldre i vurderingsspillet, og det har jeg det godt med. Jeg har en rimelig god ro i den del af spillet. Jeg føler selv, jeg er god til at se mine medspillere, så det ligger naturligt til mig.

- Og hvad er dine forventninger til holdet?

- Vi vil præstere bedst muligt, og jeg tror selv på, at vi har holdet til at komme rigtig langt og forhåbentligt få medaljer med hjem. Det synes jeg, vi har muligheder for, siger Simone Petersen.

Vi har holdet til at vinde medaljer, siger Simone Petersen. Foto: Lars Poulsen.

Jesper Jensen er også meget tilfreds med sin nye playmaker.

- Jeg ser hende især i overtalsspillet og i syv mod seks, men jeg vil overhovedet ikke være bange for at kaste hende ind i noget af det andet. De andre er trygge ved hende. Hun er nem at spille sammen med. Hendes største kvalitet er, at hun er god til at gøre sine medspillere dygtige.

Jesper Jensen ser store kvaliteter hos Simone Petersen. Foto: Lars Poulsen.

- Hun har nogen primæropgaver, og hun løser alt det, hun bliver sat til.

- Hun sagde for fire år siden, at hun vil være verdens bedste. Hvor god kan hun blive?

- Det ved jeg ikke, men hun har pilen den rigtige vej. Det er et kvalitativt spring, hun har taget. Hendes skifte til Herning-Ikast har virkelig skærpet hende. Hun har rigtig mange gode beslutninger i løbet af en kamp.

- Det er bare fedt at have en spiller, som stort set altid går i plus. Der kommer måske ikke 10 mål på 12 skud, men det gør der til gengæld fra hendes medspillere, siger Jesper Jensen.