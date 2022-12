Dansk direktør stiktosset

Aalborg-bossens følelser sad helt uden på tøjet. Niklas Landin løb efterfølgende over til ham og sendte pegefingeren i vejret midt under kampen

Det lignede umiddelbart et straffekast efter opdækning i feltet, men det blev ikke dømt.

Aalborg-direktør Jan Larsen kom da også op i det røde felt. Han stod tæt på banen og fægtede med armene i torsdagens Champions League-opgør mellem Aalborg og Kiel.

Da Jan Larsen var stiktosset, løb Kiel-stjernen Niklas Landin ud til ham, løftede lige en pegefinger og smilede så.

Jan Larsen er IKKE tilfreds. Screendump: Viaplay

Netop Landin har Larsen og Aalborg skrevet under med fra sommeren 2023. Ekstra Bladet har tidligere talt med Jan Larsen og spurgt ham, om Landin eller Mikkel Hansen tjener mest.

I torsdagens kamp var Landin flyvende, og Kiel vandt da også 30-26.

Målvogteren måtte efter kampen forklare situationen med Jan Larsen.

- Jeg ved ikke helt, hvad han hentydede til. Han skal ikke sige, at den ikke går ud til målkast, men hvis han hentyder til, at der er straffe, så kan jeg måske godt forstå ham, sagde Landin med et kæmpe smil til Viaplay.

Bare 42 sekunder inde i kampen var der allerede masser af drama. Kollegaen i det modsatte mål, Simon Gade, gik i gulvet, efter han fik tyret bolden i smasken - se episoden her.