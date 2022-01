Dansk drømme-besked

Mathias Gidsel føler sig i klar bedring og er helt sikker på, at han kan deltage for fuld skrald i mellemrunden

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Der er godt nyt til alle danske håndboldfans og ikke mindst landstræner NIkolaj Jacobsen.

Han vil også i mellemrunden kunne råde over Mathias Gidsel, der er i klar bedring efter det slag, han pådrog sig i maveregionen.

Spekulationer og bekykringer kan godt gemmes væk. I hvert fald for nu. Den danske stjerne melder sig klar til kampen mod Island.

- Det er ømhed, men det er heller ikke værre end det. Der er ikke noget, som er brækket eller noget som helst, der skulle holde mig fra at spille håndbold, siger han.

Hviledagen og det planlagte fravær i opgøret mod Nordmakedonien har gjort ham godt. Og prognosen peger kun i én retning:

- Jeg har det bedre og bedre. Hver dag, der går, er guld for mig og min krop. I dag har jeg haft det rigtig godt og glæder mig til, at jeg skal ind og træne fuldt med nu, og jeg glæder mig til, at jeg skal spille håndbold i morgen, siger han.

Og der er ikke noget mén eller måske. Var Gidsel ikke fuldstændig klar, meldte han sig ikke parat til kommende brag i Budapest, forklarer han.

- Ellers vil jeg ikke gå på banen. For ellers har vi nogle, der er så dygtige, at de kunne erstatte mig og gavne bedre end mig. Jeg er 100 procent i morgen, og så må vi se, hvordan kampen forløber. Det kan jeg jo ikke vide nu. Men er jeg er ret sikker på, at jeg nok skal holde til det.

Men der bliver alligevel ikke taget nogen unødig risiko. Det var tydeligt, da landsholdet tog hul på onsdagens afsluttende træning i den enorme MVM Dome.

Her sad Matias Gidsel over, da størstedelen af holdkammeraterne varmede op med en let omgang fodbold, inden det blev alvor med forberedelserne mod den vigtige kamp mod Island.

Det opgør afvikles torsdag aften klokken 20.30. Det er første dyst i mellemrunden, hvor Gidsel og Co. også skal op imod Kroatien, Holland og Frankrig.

De to bedste mandskaber går videre til semifinalen.