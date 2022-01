Dansk EM-forberedelse aflyst

Det var meningen, det danske herrelandshold i håndbold torsdag aften skulle spille den første af to testkampe mod Norge forud for den forestående EM-slutrunde.

Men det bliver ikke til noget.

Nordmændene har torsdag morgen valgt at aflyse den som følge af frygt for coronasmitte.

Det siger kommerciel chef i det norske håndboldforbund, Jan-Erik Aalbu, til forbundets hjemmeside.

- Afgørelsen er taget på baggrund af hvilke konsekvenser, det vil få, hvis kampen bidrager til spredning af smitte.

Beslutningen blev truffet sent onsdag aften efter et møde mellem det danske og det norske håndboldforbund.

Foreløbig er den anden kamp stadig på programmet. Den skal spilles lørdag - uden tilskuere dog - i Royal Stage Hillerød.

- Målet er fortsat at spille den kamp. Vi har nogle dage med forhåbentlig negative tests af begge holds spillere, siger Aalbu.

'Vi har gjort alt'

Ærgrelsen er selvsagt lige så stor i den danske lejr, understreger sportschef i Dansk Håndbold Forbund, Morten Henriksen.

- Vi er meget kede af den her aflysning. Vi har i Dansk Håndbold Forbund og på herrelandsholdet gjort alt, hvad vi kunne, for at vi med ro i sindet kunne spille testkampen mod Norge i aften. Vi er overbeviste om, at vi forsvarligt kunne afvikle landskampen, men Norges Håndboldforbund vil dog gerne, at både de og vi bliver testet yderligere inden et opgør, hvilket vi selvfølgelig er forstående overfor, siger han til dhf.dk.

Norges landstræner, Christian Berge, ærgrer sig. For det var en vigtig kamp forud for slutrunden.

- Vi var meget opsatte på kampen torsdag, for det ville give os god og vigtig sparring. Alligevel vurderer vi konsekvenserne til at være for store, hvis der opstår smittetilfælde, siger han til hjemmesiden.

I den danske trup er målvogter Jannick Green aktuelt isoleret på hotellet med en positiv test. Alle andre er testet negativ.