Dansk EM-stjerne skifter klub

Viborgs håndboldkvinder bliver forstærket med endnu en dansk landsholdsspiller.

Det sker til sommer, hvor Lærke Nolsøe skifter fra Nykøbing Falster til Viborg HK. Det oplyser Viborg på klubbens hjemmeside.

Viborg-træner Jakob Vestergaard er tilfreds med tilgangen af venstrefløjen, som kan se frem til at spille sammen med landsholdskollegerne Kristina Jørgensen og Line Haugsted.

- Hun har igennem længere tid leveret et meget stabilt spil på meget højt plan, og jeg ser det som en cadeau til klubben, at vi kan tiltrække sådan en kapacitet, siger Vestergaard til klubbens hjemmeside.

Tidligere har Nolsøe spillet for Holstebro Håndbold, og hun er glad for at vende tilbage til det jyske.

- Jeg har valgt at fortsætte min håndboldkarriere i Viborg HK, da jeg synes, at klubben er inde i en spændende udvikling med rigtig høje ambitioner, som stemmer overens med mine egne.

- Viborg HK er et sted, hvor jeg føler, at jeg kan se mig selv passe ind og fortsat udvikle mig som spiller, siger hun.

Viborg råder i forvejen over venstrefløjen Maria Fisker, og tilgangen skal blot øge konkurrencen. Desuden kan Fisker bruges som bagspiller.

- Vi er sikre på, at vi med både Nolsøe og Fisker kan lægge et ekstra lag på vores spil og optimere på denne position.

- Det er mit ønske også at bruge Fiskers kompetencer som bagspiller noget mere. Hun er en fremragende bagspiller. Helt tilbage fra hun var ungdomsspiller, har hun spillet i bagkæden, siger træneren.

