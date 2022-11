Dansk EM-storsejr! Serbien kørt over

Vi skal ikke hjem. Vi skal videre!

Søndag aften fik Danmark rejst sig ovenpå nedturen i EM-åbningskampen fredag og besejret Serbien med 34-21.

Tiltrængt – men også forventet – dansk succes på en aften, hvor et nederlag ville have betydet dansk exit fra turneringen.

Exit og fiasko, og det var tydeligt at se på hele den danske trup, hvor meget hver eneste scoring og forsvarsaktion betød. Fokus var der fra start, og der var flere knyttede næver i den danske lejr, end en gennemsnitlig UFC-aften i USA.

Da der resterede fem sekunder af 1. halvleg, fløj Jesper Jensen hen og tævede timeout-knappen i bordet. Han kunne lige nå at sætte angrebet op til en scoring mere, selvom Danmark førte med seks mål. Tricket virkede, Mie Højlund scorede, og den danske bænk fløj op i jubel.

Det var ikke altid kønt, og hvis spillet fortsætter på dette niveau, bliver Danmark vist ikke europamester. Men det var opløftende i forhold til EM-premieren fredag.

Udvisninger trak ned

Sejren blev grundlagt i en godkendt 1. halvleg, hvor forsvaret stod præcist, som det skulle. Og når serberne fandt huller, stod Sandra Toft klar med en række gode redninger.

Kathrine Heindahl, Rikke Iversen, Anne-Mette Hansen og Mette Tranborg var fra start klar og delte øretæver ud til højre og venstre mod et serbisk mandskab, der denne aften end ikke ville kunne skræmme en nervøs kat her i Celje.

Foto: Tariq Mikkel Khan

Det trak ned, at Tranborg fik to udvisninger allerede før pausen, men det var til at leve med, for modstanderen spillede langsomt, uopfindsomt og forudsigeligt, hvilket gjorde det let for danskerne at forsvare – og angribe.

For der var også god fart i den anden ende, hvor de første 30 minutter bød på ni forskellige danske målscorere.

Danmark gik til pausen foran med syv mål, og det var tydeligt, at serberne aldrig for alvor troede på, de kunne stille noget op.

Jo jo, der var da nærkampe, råb og skrig, og de jublede da også, når de bankede den forbi Althea Reinhardt, der igen fik 2. halvleg. Men der findes vist ikke ret mange i EM-turneringen, der for alvor kommer til at savne dem, nu de skal hjem efter det indledende gruppespil.

Alle kom i aktion

Den komfortable føring halvvejs betød, at reserver som Elma Halilcevic, Sarah Iversen, Michala Møller og netop ankomne Andrea Hansen fik godt med spilletid i 2. halvleg, ligesom Simone Petersen blev flittigt benyttet i bagkæden som playmaker og venstre back.

Det var dog Althea Reinhardt, der med sit høje niveau bare er verdens bedste reservekeeper.

Foto: Tariq Mikkel Khan

De mange udskiftninger var dog også medvirkende til, at angrebsspillet slet ikke flød på nær så fine måde, som det havde gjort i de første 30 minutter. Det er Jesper Jensen dog nok mindre bekymret over. Han fik den sikre sejr, der sender Danmark sikkert videre.

Og da Simone Petersen med halvandet minut igen scorede til 33-21, kunne Jensen samtidig notere, at alle 14 markspillere var kommet på måltavlen.

Allerede tirsdag venter en ny eksamen, når et toptunet og velspillende svensk hold venter i Celje. De slog serberne med seks mål i fredags, og søndag var det værterne fra Slovenien, der fik prygl med hele 11 mål.

Og Danmark har brug for at hæve barren, for Sverige skal besejres, hvis vi skal bevare bare et spinkelt håb om semifinale om godt halvanden uge i Ljubljana.

Nederlag til Sverige betyder med al sandsynlighed, at Danmark er videre med nul point.

Landstrænerduoen Jesper Jensen og Lars Jørgensen kan dog, hvis de har brug for det i truppen, minde om deres mandlige kollegaer, der for ti år siden var i en lignende situation ved EM – i Serbien i øvrigt. Nul point på indgangen til mellemrunden.

Danmark gik ved den lejlighed hele vejen og vandt guld.