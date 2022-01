Dansk EM-trup ramt af corona

De danske håndboldherrer forbereder sig på deres tredje slutrunde under pandemien - nu er Jannick Green som den første gået i isolation

Om godt en uge begynder EM i Ungarn og Slovakiet og hos flere af de 24 deltagende nationer falder spillere som fluer, ramt af coronaen. Frankrig melder således om otte tilfælde, mens Portugal rapporterer om et større udbrud i truppen.

Og er det ikke corona, er det i stedet skader, der tynder ud i besætningerne. Bare ikke hos Danmark. Lige indtil nu. DHF melder her til aften, at målmand Jannick Green er konstateret smittet, og han er derfor sendt i isolation.

Alle tyve mand stillede ellers til træning i Travbanehallen i Tårnby mandag formiddag. Og der blev ikke taget nogen chancer. Landstræner Nikolaj Jacobsen har siden VM i Egypten for et år siden hørt til blandt de mest coronaforskrækkede. Der bliver gået med både maske, livrem og seler, og det så ud til at betale sig.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mads Mensah behandles af fysiopterapeut Anja Greve. Bagefter var han ikke til at styre i angrebet. Foto: Lars Poulsen.

De få fremmødte pressefolk til træningen blev holdt på behørig afstand. Selv tog landstræneren først masken af, da han stod på halgulvet.

Hvis smitten begrænser sig til Jannick Green, betyder det, at landstræneren til slutrunden kan mønstre det stærkeste hold meget længe. Nu er Rasmus Lauge tilbage efter skader. Han var ikke med ved hverken VM i Egypten, som endte med dansk guld, eller ved OL i sommer i Tokyo, hvor det blev til sølv efter et finalenederlag til Frankrig.

Artiklen fortsætter under billedet...

Mikkel Hansen var i overdådigt humør gennem det meste af træningssessionen i Tårnby. Foto: Lars Poulsen.

En skadesfri Rasmus Lauge er en voldsom styrkelse af det danske landshold. I både forsvar og angreb. Om han er tilbage ved normal styrke, får vi at se, når Danmark møder Norge i to landskampe torsdag og lørdag i Royal Stage i Hillerød. Begge kampe spilles uden tilskuere.

Artiklen fortsætter under billedet...

Landstræner Nikolaj Jacobsen kunne ved dagens træning glæde sig over, at han havde alle tyve mand klar til slutrunden i Ungarn. Nu mangler han en. Foto: Lars Poulsen.

Til gengæld bliver der ingen tilskuerbegrænsninger, når det går løs ved EM i næste uge. Danmark skal spille alle sine kampe i Ungarn. Først i Debrecen og, hvis holdet går videre fra det indledende gruppespil, i Budapest, hvor der er plads til 20.000 tilskuere i en nybygget hal.

Alle bliver lukket ind, hvis de kan dokumentere, at de enten har overstået et coronaanfald, er vaccineret eller har en negativ pcr-test, som ikke er mere end 72 timer gammel.

Artiklen fortsætter under billedet...

Nikolaj Jacobsen tager tre målmænd med til Ungarn. Niklas Landin er stadig det sikre førstevalg. Foto: Lars Poulsen.

En del af EM skal som nævnt spilles i Slovakiet. Her vil regeringen først 9. januar melde ud, om der bliver der bliver spillet for fyldte haller.