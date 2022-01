Dansk EM-undren: Det fungerer ikke

I den danske EM-lejr konstaterer man, at alle lande ikke udviser samme forsigtighedsprincip for at undgå smitte. Håndtering af corona-situationen fra EHF’s side har ikke fungeret, påpeger DHF-sportschef Morten Henriksen

BUDAPEST (Ekstra Bladet): Så gik den ikke længere. Det danske landshold er blevet ramt af det første smittetilfælde ved EM.

Ærgrelsen over Hans Lindbergs positive pcr-test var naturligvis stor, da landsholdet mødte til træning fredag, men der er ingen panik.

Selv om om det er en trist situation, er nyheden om, at den danske boble har slået en sprække, ikke et uventet scenarie. Det forklarer sportschef i Dansk Håndbold Forbund, Morten Henriksen, forud for fredagens forberedelser til kampen mod Kroatien.

- Vi havde jo også forberedt os på, at det her måske kom. Det kan godt være, at I kan lave det til breaking news, men det er jo ikke et kæmpe chok. Det kan godt være, at det er det for Hans, mens som det ser ud nu, er der jo smitte alle steder. Det er jo også ny rekord derhjemme hver dag, siger Henriksen.

Morten Henriksen og Danmark er i tæt diaglog med EHF omkring smittesituationen ved slutrunden. Foto: Lars Poulsen

Et tillidsprincip

Den danske delegation har gennem hele turneringen forsøgt at tage alle forholdsregler, men det er umuligt at gardere sig 100 procent. Særligt når man ikke kan styre, hvordan andre hold optræder.

Det Europæiske Håndboldforbund (EHF) har mødt kritik for sin håndtering af smitterisikoen, og Morten Henriksen vedkender, at systemet ikke har fungeret optimalt fra forbundets side.

- Man har opereret med et tillidsprincip, og på det seneste møde har det også handlet om tillid og et princip om at ’opføre sig ordentligt’ med en løftet pegefinger. Jeg sidder ikke i EHF, men skal jeg analysere det tillidsprincip, har det jo ikke helt fungeret.

- Det er nogle hold, der ikke gebærder sig på samme måde, som vi gør. Højest sandsynlig fordi de ikke har den samme kultur eller lærdom, som vi har. Jeg tænker ikke, at de gør det for at være irriterende, men det er jo tydeligt, at det ikke helt fungerer, påpeger Henriksen.

Nikolaj Jacobsen har fået endnu mere at gruble over. Foto: Lars Poulsen

Endnu flere test

Landsholdets medlemmer intensiverer nu testproceduren og skal aflevere daglige prøver for at sikre, at man kan holde kontrol over smitten, såfremt andre end Lindberg er ramt.

Den rutinerede fløjspiller er også blevet testet igen for at verificere pcr-testens resultat, ligesom ct-værdien af prøven skal nærstuderes.

- Protokollen har hele tiden lydt, at det har været test hver 48. time for folk, der ikke har været smittet. Så har vi så haft en periode med held i uheld, fordi vi skulle skifte hotel, hvor vi tre dage i træk er blevet testet. Så heldigvis har vi en test fra i forgårs på Hans, der var negativ.

- Dermed kan vi også sige, at hvis han, som vi formoder, er smittet, befinder han sig i et tidligt stadie, og vi kan krydse fingre for, at han ikke har smittet andre, lyder det fra Henriksen.