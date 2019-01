Dansk enmandshær trods fem timers spil: Klar til at banke svenskerne

Magnus Landin har spillet over fem timer ved dette VM. Alligevel er der ingen træthedstegn at spore, og han er klar til at give svenskerne tørt på

HERNING (Ekstra Bladet): Venstrefløjen Magnus Landin har nærmest kørt enmandshær på sin position for Danmark under dette VM.

Efter Casper U. Mortensens skade, som han pådrog sig i kampen mod Tunesien i den indledende gruppe, har lillebror Landin stort set spillet konstant. Fem timer, syv minutter og 30 sekunder har den hurtige fløj været på banen, og det kan ingen andre danske spillere slå.

Kampen mod Sverige bliver danskerne ottende kamp på under to uger.

- Du har jo spillet rigtig mange minutter ved dette VM. Hvordan har fysikken det?

- Jeg synes, at jeg har det helt fint. Det burde ikke stoppe nogen i morgen.

Så du er hundrede procent klar til at banke svenskerne?

- Ja, det er jeg, siger Magnus Landin til Ekstra Bladet.

Landin skal spille

Landstræner Nikolaj Jacobsen siger, at han er nødt til at bruge Magnus Landin hele tiden, da Casper U. Mortensen ikke helt er blevet sin skade kvit.

- Magnus Landin spiller rigtig meget, og det gør han, fordi Casper U. Mortensens knæ desværre ikke er i den fremgang, vi havde håbet på. Casper er ikke i stand til at spille specielt meget. Han er stadig hæmmet og er lige nu med som gardering for Magnus (Landin, red.). Vi kan ikke give Magnus (Landin, red.) nogle flere pauser, siger Nikolaj Jacobsen.

God kontrafase

Magnus Landin kender to af de svenske våben, højrefløjen Niclas Ekberg og venstrebacken Lukas Nilsson, særdeles godt fra sin tyske klub Kiel, og de er blandt andet med til at gøre svenskerne meget farlige.

- Jeg synes, at svenskerne har en rigtig stærk defensiv og to rigtig gode målmænd, og så er de også gode i den her kontrafase både i førstebølgen og andenbølgen, så det er noget, vi har fokus på, siger Landin.

Danmark kan med et smalt nederlag til svenskerne sikre sig en semifinaleplads alligevel. Ifølge Landin ligger scenariet i baghovedet, men det skal Danmark ikke bekymrer sig for meget over.

- Vi går hundrede procent efter at vinde og ikke tabe med så få mål som muligt. Vi vil rigtig gerne vinde over Sverige for at få det bedste udgangspunkt.

Hurtigløberen Magnus Landin og det danske landshold skal i ilden mod Sverige i morgen 20:30 i Boxen. Du kan følge kampen via liveopdateringer på ekstrabladet.dk.

