Dansk håndbold-ikon udnytter klausul: - Derfor har jeg valgt at stoppe

Der bliver udskiftning på cheftrænerposten hos håndboldligaklubben Nordsjælland Håndbold til sommer.

På klubbens hjemmeside meddeler klubben mandag, at Ian Marko Fog har valgt at benytte en klausul i sin kontrakt, så han kan stoppe i klubben til sommer.

- Efter snart seks år er tiden inde til at søge ny inspiration. Derfor har jeg valgt at stoppe som træner efter denne sæson, siger Ian Marko Fog til hjemmesiden.

- Jeg vil gøre alt for at aflevere NH i den bedste liga, hvor de hører til, og jeg kommer aldrig til at give op. Min tro på holdet er intakt.

Nordsjælland ligger øjeblikkeligt til nedrykning på sidstepladsen i ligaen, men bundstriden er tæt.

TMS Ringsted har som nordsjællænderne ni point, mens to andre hold kun har et enkelt point mere i herrernes bedste række.

Selv ved den afgående træner ikke helt, hvad fremtiden skal bringe, men han kommer ikke til at kede sig.

- Hvad fremtiden bringer ved jeg ikke. Det bliver inden for håndbolden. Tv-optrædener, foredrag og gæstetræner er den foreløbige plan, men man ved jo aldrig helt i min branche, lyder det fra den tidligere landsholdsstregspiller.

Hos Nordsjælland Håndbold begræder man den karismatiske træners farvel, eftersom Fogh har efterladt et markant indtryk i sine år i spidsen for klubben.

Det fremgår i en afskedssalut fra klubbens sportschef, Jørn Blomsiger, der på Nordsjælland Håndbolds hjemmeside sender følgende ord i Ian Markos Foghs retning.

. Du udviser altid et kæmpe engagement, en gejst, og så er du meget håndboldfaglig uden at være en nørd. Blandt vores partnere, frivillige og vores trofaste fans har du altid været meget vellidt, lyder det.

- Man har sat meget stor pris på din indsats og ikke mindst dit vindende væsen. Hvad enten vi spiller hjemme- eller ude, modtages du altid med klapsalver, når du træder ind i halen, siger Blomsiger.

