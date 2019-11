Dansk håndbold-ikon vender tilbage

Lars Christiansen skal tilbage til SG Flensburg-Handewitt - dog ikke som spiller.

Den tidligere danske landsholdsspiller er blevet ansat i den tyske storklub, hvor han dels skal hjælpe trænerteamet i klubben og dels spille en rolle i klubbens ledelse, hvor han blandt andet skal arbejde med partnerne i Danmark.

Det skriver Flensburg-Handewitt på sin hjemmeside.

Og klubben er glad for at få Christiansen tilbage til Flensburg, hvor han spillede i 14 år fra 1996 til 2010. Det siger direktør Dierk Schmäschke.

- Jeg er meget glad for, at Lars vender tilbage. Han er ikke kun en levende SG-legende, men har også et perfekt netværk i Danmark, Skandinavien og Europa.

- Specielt for vores partnere i Danmark kan Lars skabe en speciel og unik forbindelse. Det er dejligt, at han er tilbage, siger Schmäschke.

Lars Christiansen kalder sit nye job for en æressag.

- Jeg var og forbliver en "Flensburger". Jeg er bevidst om ansvaret i denne nye udfordring og har allerede konkrete idéer til, hvordan jeg optimalt kan bidrage til den allerede succesrige konstruktion.

- Den tillid, som Dierk, Maik (Machulla, cheftræner, red.) og Mark (Bult, assistenttræner, red.) har givet mig, gør mig meget stolt, og som sædvanlig vil jeg gøre alt for SG med fuld lidenskab, siger danskeren til hjemmesiden.

Han vendte i 2010 tilbage til dansk håndbold, hvor han afsluttede karrieren hos KIF Kolding.

Flensburg-Handewitt har i de to seneste sæsoner vundet det tyske mesterskab.

Holdet har danskerne Simon Hald, Anders Zachariassen og Lasse Svan i truppen.

Officielt: Wenger scorer nyt topjob

Superligaen Indefra: Tidligere stjerne går agent-vejen