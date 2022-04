Dansk håndboldstjerne stopper karrieren

37-årige Morten Olsen skal nyde sine fremtidige minutter på halgulvet.

Til næste sommer lægger han nemlig skoene på hylden for i stedet at træde ind i en trænerrolle i TMS Ringsted, der netop er rykket ned i 1. division.

Det bekræfter han over for TV 2 Sport og slår fast, at spilletid kun kan komme på tale, 'hvis hele holdet går i stykker'.

GOG-spilleren træder ind i et setup, der allerede nu har Marc Uhd som cheftræner.

- Jeg får kombinationen af at kunne bo og arbejde i Ringsted, og så er det en klub, der gerne vil fremad. Det er en klub, der er ambitiøs og gerne vil mere end at ligge i bunden af Håndboldligaen, så jeg håber, at jeg sammen med Marc kan presse klubben op i toppen af dansk håndbold og få den i et slutspil, siger Olsen til TV 2 Sport.

Han var en bærende profil på det danske landshold, som i 2016 vandt OL-guld i Rio, ligesom han også var med til at vinde VM-guld i både 2019 og 2021.

OL-sølvmedaljen i Tokyo sidste år blev den 37-årige playmakers sidste turnering med det danske landshold. Han nåede at spille 118 landskampe og score 218 mål i rødt og hvidt.

Han har tidligere nævnt, at kroppen var ved at være slidt, og at et karrierestop efter kontraktudløb sommeren 2023 var meget sandsynligt.