Dansk ikon med kæmpe nyhed

Håndboldspilleren Bo Spellerberg vender til sommer hjem til Danmark efter to år i den bedste schweiziske række som spillende træner.

Selv om Spellerberg har rundet 40 år, så er han ikke nødvendigvis færdig med håndboldkarrieren. Han ved endnu ikke, hvad fremtiden bringer.

- Vi må se. Det bliver spændende. Jeg har ikke travlt.

- Jeg vil sige, at jeg har fået bægeret fyldt med hensyn til håndbold, men jeg tænker, at jeg stadig kan spille. Men jeg skal ikke spille for enhver pris, siger Bo Spellerberg til TV2 Sport.

Bagspilleren optrådte frem til 2018 for KIF Kolding, som han har repræsenteret gennem størstedelen af karrieren. Sideløbende var han i en årrække en del af det danske landshold.

Bo Spellerberg var en del af det landshold, der vandt EM i 2012. Foto: Jens Dresling

Efter at Spellerberg stoppede i KIF Kolding, gik turen videre til Otmar St. Gallen i den schweiziske liga, hvor holdet indtager en øjeblikkelig fjerdeplads.

Bo Spellerberg fortæller, at samarbejdet ophører af flere årsager. Dels er der krav om, at han har en A-licens som træner, og dels handler det om økonomi.

- Jeg blev hentet herned af en sportschef, der havde en masse penge, men som viste sig ikke at have nogen penge, og det hul har klubben så efterfølgende skullet lukke, siger han.

